"مرلوپونتی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مشتمل بر 261 صفحه و در هفت فصل تنظیم شده است.این کتاب از سری کتابهای فلسفی است که توسط انتشارات راتلج در ارتباط با فیلسوفان به چاپ رسیده است.

کارمن در این کتاب سعی کرده که فلسفه "موریس مرلوپونتی" را مورد نقد و بررسی قرار دهد. این کتاب یکی از بهترین کتابهایی است که در زمینه فلسفه مرلوپونتی به نگارش درآمده است.

نویسنده در این کتاب ابتدا به اندیشه مرلوپونتی می پردازد و سپس عناصر اصلی نظام اندیشگی او را توصیف و ارزیابی می کند. او در ابتدای کتاب مهمترین حوادث و وقایع زندگی مرلوپونتی را به ترتیب زمانی می آورد.

مرلوپونتی فیلسوف فرانسوی یکی از بزگترین فیلسوفان اگزیستانسیالیست- پدیدار شناس قرن بیستم به شمار می آید. نظریه وی در باب ادراک (theory of perception) در فلسفه جایگاه ویژه ای دارد.

از نظر مرلوپونتی "ادراک" یک رویداد یا حالت ذهنی و فکری نیست بلکه یک ارگان فیزیکی مرتبط با محیط پیرامونی است.

فهرست عناوین این کتاب عبارتند از: فصل اول: زندگی و کار؛ فصل دوم: نیت مندی و ادراک؛ فصل سوم: جسم و جهان؛ فصل چهارم: "خود" و "دیگران"؛ فصل پنجم: تاریخ و سیاست؛ فصل ششم: تصور(پندار) و سبک(style)؛ فصل هفتم: میراث و ارتباط.