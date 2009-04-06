دور رفت مرحله مقدماتی جام AFC فردا به پایان می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدارهای هفته سوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام AFC به شرح زیر است:
سه شنبه - 18/1/88
گروه A
* نفتچی ازبکستان - البسیتین بحرین
* العهد لبنان - التلال یمن
گروه B
* الهلال الساحلی یمن - الصفا یمن
* الزورا عراق - السویق عمان
گروه C
* العربی کویت - المبره لبنان
* العروبه عمان - اربیل عراق
گروه D
* موهان باگان هند - الکویت کویت
* الکرامه سوریه - الوحدات اردن
گروه E
* الفیصلی اردن - المجد سوریه
* المحرق بحرین - دمپو هند
گروه F
* سوث چاینا هنگ کنگ - اف سی جوهور مالزی
* پی اس ام اس مدان اندونزی - وی بی اسپورتس مالدیو
گروه G
* هوا پات هانوی ویتنام - اف سی چونبوری تایلند
* کداه مالزی - ایسترن هنگ کنگ
گروه H
* پرونشیال الکتریکال آتوریتی تایلند - بکامکس بین دونگ ویتنام
* والنسیا مالدیو - هوم یونایتد سنگاپور
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