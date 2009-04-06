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۱۷ فروردین ۱۳۸۸، ۱۷:۰۴

دور رفت مرحله مقدماتی جام AFC فردا به پایان می رسد

دور رفت مرحله مقدماتی جام AFC فردا به پایان می رسد

دور رفت از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام AFC فردا با برگزاری 16 بازی در گروه‌های هشتگانه به اتمام می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدارهای هفته سوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام AFC به شرح زیر است:
سه شنبه - 18/1/88
گروه A
* نفتچی ازبکستان - البسیتین بحرین
* العهد لبنان - التلال یمن

گروه B
* الهلال الساحلی یمن - الصفا یمن
* الزورا عراق - السویق عمان

گروه C
* العربی کویت - المبره لبنان
* العروبه عمان - اربیل عراق

گروه D
* موهان باگان هند - الکویت کویت
* الکرامه سوریه - الوحدات اردن

گروه E
* الفیصلی اردن - المجد سوریه
* المحرق بحرین - دمپو هند

گروه F
* سوث چاینا هنگ کنگ - اف سی جوهور مالزی
* پی اس ام اس مدان اندونزی - وی بی اسپورتس مالدیو

گروه G
* هوا پات هانوی ویتنام - اف سی چونبوری تایلند
* کداه مالزی - ایسترن هنگ کنگ

گروه H
* پرونشیال الکتریکال آتوریتی تایلند - بکامکس بین دونگ ویتنام
* والنسیا مالدیو - هوم یونایتد سنگاپور

کد مطلب 855630

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