دور رفت مرحله مقدماتی جام AFC فردا به پایان می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدارهای هفته سوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام AFC به شرح زیر است:

سه شنبه - 18/1/88

گروه A

* نفتچی ازبکستان - البسیتین بحرین

* العهد لبنان - التلال یمن

گروه B

* الهلال الساحلی یمن - الصفا یمن

* الزورا عراق - السویق عمان

گروه C

* العربی کویت - المبره لبنان

* العروبه عمان - اربیل عراق

گروه D

* موهان باگان هند - الکویت کویت

* الکرامه سوریه - الوحدات اردن

گروه E

* الفیصلی اردن - المجد سوریه

* المحرق بحرین - دمپو هند

گروه F

* سوث چاینا هنگ کنگ - اف سی جوهور مالزی

* پی اس ام اس مدان اندونزی - وی بی اسپورتس مالدیو

گروه G

* هوا پات هانوی ویتنام - اف سی چونبوری تایلند

* کداه مالزی - ایسترن هنگ کنگ

گروه H

* پرونشیال الکتریکال آتوریتی تایلند - بکامکس بین دونگ ویتنام

* والنسیا مالدیو - هوم یونایتد سنگاپور