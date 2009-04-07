آغاز فعالیت اجرایی جایزه کتاب سال 88

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت ستاد اجرایی بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به صورت غیر رسمی آغاز شده و نخستین جلسه رسمی این ستاد اوایل اردیبهشت ماه امسال برگزار می‌شود.

این جلسه با حضور دبیران علمی جایزه کتاب سال و جایزه جهانی کتاب سال و برخی از داوران جوایز مذکور و نیز تعدادی از صاحبنظران این حوزه در موسسه خانه کتاب برگزار خواهد شد.

محمدعلی رمضانی فرانی دبیر علمی جایزه کتاب سال است که همزمان عهده‌دار سمت مدیرکل اداره کتاب وزارت ارشاد است.

همچنین با توجه به همپوشانی بخش‌های مختلف جایزه ادبی جلال آل احمد با برخی از بخش‌های جایزه کتاب سال، قرار است نخستین جلسه رسمی هیئت علمی جایزه جلال، پس از جلسه ستاد اجرایی جایزه کتاب سال، اوایل خرداد ماه برگزار شود.