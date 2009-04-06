کروبی در انتخابات می ماند/ امکان اجماع بین اصلاح طلبان منتفی نیست

عضو شورای مرکزی اعتماد ملی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد ضرورت و امکان تحقق اجماع در میان اصلاح‌طلبان گفت: امکان اجماع بین اصلاح طلبان منتفی نیست.

وی تاکید کرد: کروبی برای ایجاد وفاق در میان اصلاح‌طلبان راه‌های بسیاری را رفت ولی متأسفانه تاکنون پاسخ معقول و مبتنی بر واقعیتهای موجود را دریافت نکرد. البته آقای کروبی یک عنصر تشکیلاتی است که به صورت حزبی و برای پیروزی وارد عرصه‌ انتخابات شده و هرگز تصمیم فردی نمی‌گیرند و تا پایان راه در عرصه حضور خواهد داشت.

حجت الاسلام بیگدلی در پایان در پاسخ به سؤالی درباره امکان تشکیل شورای حکمیت گفت: امروز دیگر زمان این بحث‌ها به پایان رسیده و این پیشنهاد که از سوی آقای کروبی مطرح شد، مربوط به مرحله‌ خاصی بود که متأسفانه از سوی برخی دوستان مورد عنایت لازم قرار نگرفت.

کاندیداهای اصلاح‌طلب با اجتناب از هرگونه تخریب همدیگر در عرصه حضور داشته باشند

عضو شورای مرکز حزب اعتماد ملی افزود: امروز باید کاندیداهای اصلاح‌طلب و حامیان آنها با اجتناب از هرگونه تخریب همدیگر به صورت فعال در عرصه حضور داشته باشند و بکوشند که با تبیین موقعیت موجود و توانایی‌ها و مواضع کاندیداهای خود مردم را به صورت گسترده به پای صندوق‌های رأی بیاورند و در یک انتخابات حداکثری امکان پیروزی اصلاح‌طلبان بسیار بیشتر از جناح رقیب است.



حجت الاسلام بیگدلی، در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره‌ سوابق و معیارهای اصلاح‌طلبی کروبی که منجر به کاندیداتوری وی از طرف حزب اعتماد ملی و برخی گروه‌های اصلاح‌طلب شده است، گفت: آقای کروبی یکی از پیشتازان انقلاب اسلامی و از کسانی است که در راستای پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع از حقوق مردم، آزادی و آرمان‌های امام راحل سال‌ها مبارزه کرده و متحمل حبس‌ها و شکنجه‌های طاقت‌فرسایی شده‌اند.

کروبی یکی از موثرترین اشخاص در شکل‌گیری حماسه‌ دوم خرداد بود

وی با اشاره به نقش کروبی در انتخابات دوم خرداد 1376 گفت: کروبی یکی از مؤثرترین اشخاصی بود که در شکل‌گیری حماسه‌ دوم خرداد و هموار کردن جاده برای آقای خاتمی نقش داشت.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ادامه با اشاره به نقش کروبی بعد از انتخابات دوم خرداد گفت: بعد از پیروزی آقای خاتمی هم آقای کروبی چه به عنوان رئیس مجلس ششم و چه به عنوان یک شخصیت ممتاز سیاسی همواره در دفاع از حقوق مردم، نمایندگان مجلس، آزادی بیان، مطبوعات و مخالفت با متعدیان به حقوق مردم نقشی بی‌بدیل ایفا و بعد از روی کار آمدن دولت نهم نیز همچنان محوریت خود را در دفاع از حقوق مردم و اقوام و مذاهب و ... حفظ کرد.

عضو شورای مرکز حزب اعتماد ملی گفت: آقای کروبی و حامیان وی معتقدند که اساسی‌ترین کاری که برای اصلاحات در کشور باید انجام شود، حل مشکل چگونگی هزینه‌ درآمدهای حاصل از فروش نفت است و تا زمانی که پول نفت به شکل فعلی به جیب دولت می‌رود امکان تحقق دموکراسی و مردم‌سالاری به معنای واقعی وجود نخواهد داشت.

تشریح برنامه‌های سفر دو روزه‌ حجت‌الاسلام کروبی به استان زنجان

عضو شورای مرکز حزب اعتماد ملی در ادامه به تشریح برنامه‌های سفر دو روزه‌ حجت‌الاسلام مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی به استان زنجان پرداخت و گفت: در ادامه‌ سلسله سفرهای آقای کروبی به استان‌های مختلف کشور، ایشان در روز شنبه 22 فروردین ماه در سفر به زنجان در جمع دانشجویان این دانشگاه به سخنرانی می‌پردازند و به سؤالات آنان پاسخ می‌دهند.

بیگدلی افزود: بعد از نماز و انجام برخی دیدارها با خانواده معظم شهدا و جانبازان در مسجد جامع (سید) زنجان در جمع مردم زنجان حضور می‌یابند و ضمن دیدار با مردم برای آنان سخنرانی می‌کنند.

بیگدلی ادامه داد: آقای کروبی بعد از سخنرانی و انجام برخی دیدارها بعد از نماز مغرب و عشا و در ساعت 30/20 در نشستی صمیمانه با احزاب و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب استان زنجان حضور می‌یابند و با آنان به گفتگو می‌پردازند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی افزود: بعد از نشست با فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، پایان‌بخش برنامه‌های آقای کروبی در روز 22 فروردین، حضور در جمع خبرنگاران رسانه‌ها خواهد بود که در ساعت 22 برگزار خواهد شد و آقای کروبی در این نشست خبری به سؤالات خبرنگاران پاسخ خواهند داد.

به گفته بیگدلی کروبی همچنین در روز یکشنبه 23 فروردین ماه با مردم خدابنده و ابهر و خرمدره دیدار می کند و پایان‌بخش سفر کروبی به استان زنجان سفر به شهرستان طارم است.