حزب الله همه توطئه ها راخنثی می کند/ 8 مارس درپی وفاق ملی درلبنان است

هنوز 41 روز تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان باقی مانده است، اما تحولات سیاسی در این کشور آرام آرام شدت می‌ گیرد و دخالت کشورهایی نظیر آمریکا، مصر وعربستان درامور داخلی لبنان تحولات را متاثر ساخته است. اما حزب الله و احزاب همسو تلاش می‌ کنند با خنثی ‌کردن توطئه‌ها در روندی دموکراتیک پیروز انتخابات شوند.

در راستای بررسی اوضاع سیاسی لبنان در آستانه انتخابات مهم 17 خرداد خبرگزاری مهر مصاحبه ای را با شیخ "خضر نور الدین" عضو شورای سیاسی حزب الله انجام داده که به شرح زیر است:

* خبرگزاری مهر- گروه بین الملل : پیش بینی شما از فرایند انتخابات پیش روی لبنان چیست ؟



- خضر نور الدین: بطورکلی این بارانتخابات پارلمانی درلبنان شدیدا تحت تاثیر دخالت های منطقه ای وبین المللی قرارگرفته است بطوری که برخی طرفهای لبنانی متمایل به رژیم اسرائیل تلاش می کنند تا جنبش مقاومت اسلامی لبنان (حزب الله) را درتنگنا و بن بست قرار دهند زیرا این گروهها در لبنان شکست سیاسی خوردند و ازطرفی دیگر حمله نظامی رژیم اسرائیل به لبنان در سال 2006 میلادی به شکست انجامید، اما امروزبه طور آشکارا درسطح بین المللی و منطقه ای از گروههای داخلی طرفدارغرب درلبنان برای محاصره جنبش مقاومت اسلامی حزب الله حمایت و پشتیبانی می کنند اما مقاومت ازسال 2004 میلادی پس از اینکه درجهت تشکیل جبهه ملی با مشارکت همه طیف های لبنانی گام برداشت همه این تلاش های خصمانه را خنثی کرد و من اکنون آشکارا می توانم بگویم که ما از این محاصره تحمیلی نجات یافتیم و وضعیت ما اینک بهتر ازگذشته است و روز به روز بهتر می شود مضافا براینکه ما به نتایج این انتخابات پارلمانی که قرار است 7 ژوئن ماه برگزار شود کاملا اطمینان داریم.

* گزینه مورد نظرآمریکا و رژیم صهیونیستی درانتخابات پارلمانی لبنان چه طیفی است ؟

- ما ازطریق سخنان اخیرهیلاری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا درمجلس نمایندگان این کشوردریافتیم که واشنگتن به دنبال روی کار آوردن چه گروهی است و نهایتا هدفشان پیروزی طیف 14 مارس درانتخابات است، هرچند که این سخنان مقام آمریکا نشانه دخالت آشکاردر امورداخلی لبنان است. آمریکا و همپیمانان این کشورو برخی گروههای منطقه ای و داخلی از آن خوف دارند که حزب الله درانتخابات پارلمانی پیروزشود چون با پیروز شدن مقاومت اسلامی دوباره تمام طرحها ونقشه هایشان درلبنان نقش بر آب می شود. با این همه اگر اوضاع امنیتی لبنان دچار نابسامانی گرد، ممکن است این دخالت های خارجی بیشتر شود. اما با این وجود ما به تثبیت آرامش اوضاع اطمینان داریم و انشاء الله هیچ حادثه ای قبل از انتخابات رخ ندهد.

* درآستانه انتخابات پارلمانی، آرایش گروههای سیاسی لبنان براساس چه مطالباتی شکل گرفته است ؟

- گروه اپوزیسون (حزب الله) بشکل کلی برنامه های آینده خود را ارائه کرده و درآن برضرورت ایجاد وفاق ملی و همگرایی میان تمام لبنانیها تاکید نموده ؛ مقاومت اسلامی حتی اگر درانتخابات پارلمانی پیروز شود برای تشکیل دولت وحدت ملی بازهم سعی و تلاش می کند زیرا تشکیل چنین دولتی به استقرار آرامش درلبنان کمک خواهد کرد و لبنان نمی تواند روی امنیت را ببیند مگر از طریق حکومت ائتلافی که همه گروهها در آن شرکت داشته باشند تا اینکه لبنانیها دچارمشکل نشوند واینگونه می توان جلوی هر حادثه ای را گرفت. برای کسی که تغییر و تحولات لبنان را دنبال می کند روشن است که طیف 14 مارس درمناطق مختلف لبنان ضمن اینکه حضور دارد و دارای لیستی از نامزدهاست ودرمقابل گروه معارض نیز لیستی ازکاندیدهای مورد تایید در اختیار دارد، دراین میان هرگروهی یک سلسله اهداف خاصی را مد نظر گرفته وآن را دنبال می کند اما هرهدفی باید به نفع ملت لبنان باشد بنابراین ما می توانیم بگوییم وضعیت ما نسبت به دیگر گروهها بهتراست زیرا مطالباتمان مردمی است نه حزبی واگرخدا بخواهد بعد از پیروزی این مطالبات مردمی پیگیری خواهد شد.

*چقدر احتمال پیروزی گروه 8 مارس درانتخابات آتی می رود ؟



- شواهد و وضعیت کنونی نشان می دهد که گروه 8 مارس (حزب الله و گروههای همسو) شانس بیشتری برای پیروزی درانتخابات دارد چنانکه ما اطلاعاتی دراختیار داریم که نشان می دهد این گروه نسبت به سایر گروههای لبنانی از شانس بیشتری برای پیروز شدن درانتخابات برخوردار بوده واحتمال پیروزی این گروه بسیار قوی است.

انتخابات مجلس لبنان هفتم ژوئن مصادف با هفدهم خرداد برگزار می‌شود و رقابت بین گروه ‪ 14‬مارس حامی غرب با گروه ‪ ۸‬ مارس است که در صدر آن حزب الله قرار دارد.

در لبنان طبق قوانین، رئیس جمهوری ازمسیحیان، رئیس مجلس از شیعیان و نخست وزیر از سنی ها انتخاب می شود و در مناطق مختلف، ۱۲۸ کرسی پارلمان طبق یک سیستم پیچیده به نسبت جمعیت قومی- مذهبی بین گروه های مختلف تقسیم می شود.