باید با کسب سه امتیاز از قطر برگردیم/ شناخت کاملی از ام صلال دارم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه نویی که در نشست خبری قبل از دیدار فردا برابر ام صلال که ظهر امروز در سالن کنفرانس ورزشگاه «نادی القطر» برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: ابتدا باید بگویم از اینکه پس از 22 سال به قطر آمدم خیلی خوشحالم. من با تیم السد و هواداران آن خاطرات خیلی خوبی دارم و زندگی در کنار آنها برای من پر از خاطره بود و سال 1987 یکی از بهترین سال های عمر من بود. چرا که توانستم با تیم السد به مقام قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی قطر دست یابم.

سپس یکی از خبرنگاران قطری از سرمربی استقلال پرسید: « شما به عنوان یکی از ستاره های تیم السد در سال 1987 به خاطر این محبوب هواداران قطری بودید که در نوع بازی تان ریزه کاری و تکنیک های فردی زیبایی مشاهده می شد. آیا این خصوصیت ها را به تیم امروز استقلال هم انتقال داده اید؟»

قلعه نویی در پاسخ به این خبرنگار قطری گفت: از اینکه خبرنگاران قطری هنوز هم بازی های من را به یاد دارند خیلی خوشحالم. آنهایی که من را می شناسند می دانند فلسفه من در فوتبال همواره کسب نتیجه به همراه بازی زیبا بوده. من همواره دوست دارم تیم هایم بازی هجومی و زیبا را جزء اهداف خود قرار بدهند.

امیر قلعه نویی و فرهادی مجیدری (سمت چپ) سرمربی و کاپیتان استقلال در نشست خبری امروز در قطر

قلعه نویی همچنین در پاسخ به پرسشی که از او درباره تفاوت های قطر 1987 با امروز پرسیدند، تأکید کرد: خیلی تفاوت کرده است. کشور شما بازی های آسیایی دوحه را برگزار کرده و از لحاظ ساخت و ساز و به خصوص شهرسازی پیشرفت چشمگیری کرده است. کشوری که امروز داوطلب برگزاری جام جهانی است حتماً از تکنولوژی و امکانات مناسبی برخوردار است.

سرمربی استقلال درباره مسابقه فردا نیز گفت: ما بیش از 5 مسابقه تیم ام صلال در لیگ قهرمانان و لیگ قطر را به دقت آنالیز کرده ایم و شناخت خوبی از این تیم داریم. ام صلال در ضد حمله تیم بسیار خطرناکی است اما ما برای اینکه بخواهیم صدرنشین و صعود کننده باشیم باید ام صلال را در قطر شکست بدهیم.

همچنین قلعه نویی با اشاره به نام برخی از بازیکنان ام صلال تأکید کرد: مدافعان کناری و هافبک های ما به خوبی باید مواظب بازیکنانی مانند ابراهیم نادیا (شماره 10) تیم ام صلال باشند.»