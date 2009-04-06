راه حل تورم توجه به بخش خصوصی است/ نگرانی از اعتیاد کم شده است

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه نشست مطبوعاتی مهندس میر حسین موسوی که بعد از ظهر روز دوشنبه در ساختمان روزنامه اطلاعات برگزار شد این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ خبرنگاری که از برنامه های اقتصادی وی پرسید و یادآور شد که ذهنیت عموم مردم نسبت به سیاستهای اقتصادی میرحسین، با مسائلی چون کوپنی کردن و دولتی کردن همراه است گفت: یکی از افتخارات دولت دوران دفاع مقدس را استفاده از کوپن و تلف نشدن مردم از گرسنگی می‌دانم که بر این اساس مردم با فراغ بال و با آسودگی خاطر توانستند در جبهه‌های حق علیه باطل از کشور خود دفاع کنند.

نخست وزیر دوران دفاع مقدس اظهار داشت: بسیاری از کشورهایی که در جنگ به سر می‌بردند، مانند انگلیس و ژاپن به شدت بر منابع ملی و اقتصادی خود مدیریت و نظارت می‌کردند و ایران نیز در آن دوران چنین وضعیتی داشت، اما نباید فراموش کنیم که در شرایط مختلف کارها و برنامه‌ریزی‌ها متفاوت می‌شود.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم در مورد راه‌حل‌های اقتصادی خود برای حل مشکلات کشور گفت: در برخی از بخش‌های اجتماعی و دیگر بخش‌ها در کشور تفاوتهای نظری وجود دارد و در دوران جنگ میزان کارشناسان اقتصادی ما بسیار کم بود، اما امروز کارشناسان اقتصادی بسیاری داریم که می‌توان با کمک آنها برنامه خوبی برای پیشرفت کشور طراحی کرد و بنده معتقدم باید پس از پیروزی در انتخابات در مرحله اول تغییرات مهمی در مدیریت کشور داشته باشیم و باید تغییراتی را در بودجه‌ای که امروز به تصویب رسیده است ایجاد کنیم.

میرحسین موسوی با اشاره به مشکلات دولت آینده گفت: مهمترین مسئله‌ای که دولت‌ آینده با آن مواجه خواهد بود تورم و بیکاری است و حل این دو مشکل جز با یک نگاه کارشناسی به بخش خصوصی امکان پذیر نیست و دولت آینده باید مسائلی را که در بازار و مسائل اقتصادی تاثیر دارد به خوبی مدیریت کند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره تخلفات دولت از سند چشم انداز و برنامه توسعه گفت: هر اصولی که متاثر از سند فرادستی چشم انداز 20 ساله باشد و به تصویب مجمع تشخیص مصلحت و رهبرمعظم انقلاب برسد باید اجرا شود، البته نحوه برخورد مجلس با لایحه تحول اقتصادی این امید را می دهد که دقت و انطباق لازم مصوبه ها با برنامه توسعه بیشتر از پیش مورد تاکید قرار گرفته است.

موسوی در مورد احتمال کناره گیری اش به نفع مهدی کروبی یا بالعکس گفت: ایشان فردی مستقل و شناخته شده هستند. سخنان و مواضع خاص خود را دارند. به نظر من حضور آقای کروبی باعث باز شدن و روشن شدن فضا می شود. به همین خاطر از حضور ایشان خوشحالیم، برای اینکه ببینیم نهایت این مسئله به کجا می رسد باید صبر کنیم و انشاءالله هر چه شد به نفع مردم شود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره باز کردن فضای سیاسی و فرهنگی کشور در صورت انتخاب به مقام ریاست جمهوری تصریح کرد: اجرای صوری قانون مقدمه ای برای تغییر و تحول عمیق است، اگر قانون رعایت شود و فضای فرهنگی مدیریت شود راه برای توسعه فرهنگی باز می شود.

مهندس موسوی گفت: معنی ندارد اگر کتابی یک بار مجوز گرفت برای بار دوم توقیف شود یا به آن مجوز ندهند.

وی در مورد موضوع فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطینی نیز گفت : مراجعه به آرای عمومی فلسطینی ها می تواند مشکل کنونی را حل کند ، اهالی فلسطین در جهان و خود فلسطین حضور دارند و می توان بر اساس نرم های موجود از آنها نظرسنجی کرد.

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری افزود: تعدیل موضع گیری آمریکا در حمایت از اسرائیل می تواند راه حلهایی را برای حل مسئله فلسطین ایجاد کند.

موسوی در پاسخ به سئوالی در مورد اعتقاد یا عدم اعتقاد به مسئله هولوکاست گفت: این موضوع دو قسمت دارد: اول اینکه افرادی کشته شدند چند نفر بودند و مسائلی از این دست که در این باره باید بگویم بالاخره اینکه عده ای یهودی کشته شدند و بنا بر عقیده مذهبی ما کشته شدن یک نفر بیگناه مثل کشتن همه انسانهاست.

وی خاطرنشان کرد: البته جای این سئوال وجود دارد ، اگر هولوکاست در آلمان بوده چه ربطی به مردم مظلوم فلسطین دارد و چرا جهان غرب که از هولوکاست یهودیها ناراحت است در مورد هولوکاست فلسطین سکوت می کند.

نخست وزیر دوران دفاع مقدس تاکید کرد: البته من نوع مطرح کردن موضوع هولوکاست را درست نمی دانم.

مهندس موسوی در مورد سخنان باراک اوباما که تحت عنوان پیام نوروزی به دولت و ملت ایران منتشر شد نیز گفت: البته لحن این پیام با پیام های قبلی متفاوت بود ولی موضوع این است که در کنار همه کارشکنی هایی که از آمریکا سراغ داریم وقتی همکاری هایی هم بنا به ضرورت و بر اساس منافع خودمان مثلا در مورد افغانستان، با آمریکا داشتیم، آمریکایی ها بلافاصله بعد از حل شدن قصه، دوباره لحن غیر صحیح خود را تکرار کردند و ما از این سوراخ بارها گزیده شده ایم. البته ادبیات اوباما با ادبیات بوش متفاوت است. اگر تغییرات جدی صورت بگیرد حتما با آمریکا مذاکره می کنیم وگرنه جواب منفی است.

وی در مورد نحوه انجام سفرهای انتخاباتی خود اظهار داشت : تلاش می کنم به همه استانها سفر کنم و اگر نتوانستم به برخی از استانها سفر کنم پیشاپیش عذرخواهی می کنم ، این مسئله در صورت رخ دادن به دلیل کمبود وقت خواهد بود.

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی به معضل اعتیاد را به عنوان یکی از اولویت های مهم خویش در صورت انتخاب توصیف کرد و گفت: باید مسئله اعتیاد به عنوان یکی از مسائل اصلی کشور دیده شود، متاسفانه حساسیت ها نسبت به اعتیاد کم شده است.

مهندس موسوی در پاسخ به این سئوال که آیا شروط شما در انتخابات سال 84 که شامل در اختیار گرفتن یک شبکه تلویزیونی و نیروی انتظامی بود محقق شده است که شما در این دوره کاندیدا شده اید، گفت: اگر انتخاب شدم حتما موضوع کانالهای تلویزیونی را پیگیری خواهم کرد. در مورد انتخابات با رهبر معظم انقلاب مشورت نکرده ام البته وقت داده اند و به خدمتشان می روم و یقین دارم ایشان از حضور هر کسی که در چارچوب قانون به صحنه بیایند نه تنها ناراحت نمی شوند بلکه خوشحال هم می شوند.

وی در مورد نحوه رویکرد ستاد انتخاباتی خود نیز خاطرنشان کرد: روش ستاد انتخاباتی من با ستادهای معمول فرق دارد. ما با پول کار نمی کنیم. این را سالم نمی دانم که تصاویر بزرگ بر پرده های بزرگ در شهرها نصب شود. این حالت سرکوب دارد و باعث سرکوب مخاطب می شود. ایده ستاد من "هر شهروند یک ستاد است" و این ایده در حال پیشرفت است ، صدها وبلاگ و سایت در آن حضور دارند و من هر روز اقبال بیشتری را نسبت به آن می بینم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سئوال که آیا بعد از انتخابات چه در صورت پیروزی و چه در صورت شکست گفتمان خود را مدیریت می کنید و تداوم می دهید یا نه گفت: گروههای سیاسی هر کدام شعارهایی را انتخاب می کنند اما در متن جامعه آنچه اتفاق می افتد با دیدگاه گروههای سیاسی متفاوت است . اگر ما به متن جامعه رجوع کنیم جامعه ویژگی های خوب اصلاح طلبی را قبول دارد و پایبند اصول هم هست. به ذهنم رسید برای وحدت ملی این ظرفیت بزرگ را مورد توجه قرار دهیم .

موسوی افزود: زنده کردن شعارهای اول انقلاب اولویت مهمی است که می تواند مشکلات موجود را حل کند.

آخرین نخست وزیر کشور گفت : اگر پیروز شدم سعی می کنم این گفتمان را مدیریت و آن را فراگیر کنم چون باعث نزدیکی گروههای سیاسی و آحاد مردم به هم می شود.

وی با بیان اینکه امروز برخلاف اول انقلاب خط تمایزی بین اسلام مترقی، اسلام ناب و اسلام آمریکایی و اسلام متحجر وجود ندارد و این خط تمایز روشن نیست.

وی با انتقاد از برخی از برداشت های انحرافی از مفهوم مهدویت و انتظار گفت: حضرت امام به عنوان بزرگترین متفکر و عارف ما کاملا علمی و واقع بینانه به مسائل جهان نگاه می کردند و این مسئله این امکان را دارد که ما 8 سال پایداری کنیم.

موسوی در پاسخ به این سئوال که رابطه با آمریکا چه نفعی به حال ملت ایران خواهد داشت گفت: ما با هر کشوری که صلح و همکاری داشته باشیم به نفع ماست و هر چقدر آن کشور بزرگتر باشد نفع ما هم بیشتر خواهد بود البته به شرطی که برای این حرف هزینه گزافی مثل از دست دادن حق مسلم مردم ندهیم.

مهندس موسوی موضوع رابطه با آمریکا را یک تابو ندانست و گفت: حتی در زمانی که ما بدترین وضعیت را در رابطه با آمریکا داشتیم امام رابطه با آمریکا را منوط به آدم شدن آمریکا کرد.

موسوی در پاسخ به اینکه آیا شما هم مثل اوباما از تکنولوژی های جدید و اینترنت و چیزهایی مثل فیس بوک برای پیروزی شدن در انتخابات استفاده می کنید، گفت: کشور ما با آمریکا فرق دارد . در ایران روحانیت، علما ، نهادهای سنتی ، فرهنگ ها و اقوام مختلفی وجود دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا مذاکرات معاون امنیتی شما در دوره نخست وزیری در جریان ماجرای مک فارلین شفاف نمی شود گفت: فکر نمی کنم بعد از خاطرات آقای هاشمی دیگر در مورد مک فارلین فضای مبهمی باشد، برای فهمیدن اینکه چرا در آن زمان بیان نشد به صورت مذاکرات مجلس و برخوردی که امام با کسانی که می خواستند مسئله را افشا کنند مراجعه کنید.

موسوی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وجود فردی با سوابق ضد امنیتی در ستاد انتخاباتی وی انتقاد کرده بود خاطرنشان کرد: این غیر اخلاقی است که وقتی کسی حضور ندارد این اتهامات را به او نسبت بدهیم. ستاد ما خط امامی است و پول کلانی هم ندارد که به کسی بدهد، نمی تواند آش هم پخش کند. طبعا افراد مختلف از اقشار مختلف می آیند ولی اگر خطایی ببینیم برخورد می کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد احیاء پست نخست وزیری هم گفت: ما از مسئله نخست وزیری عبور کرده ایم البته من در بازنگری قانون اساسی جزء مدافعین این منصب بودم و موافق افزایش اختیارات نخست وزیر ، حتی می گفتم باید رئیس جمهور کاملا تشریفاتی باشد اما امروز بازبینی در این مسئله را درست نمی دانم. ما باید همین قانون اساسی سال 68 را اجرا کنیم.