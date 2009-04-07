رئیس سازمان فضایی کشور به مهر خبر داد: طراحی و ساخت ماهواره های ارتباطی در دستور کار

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعامل این سازمان با سازمان صدا و سیما گفت: سازمان فضایی کشور در حوزه ماهواره های ارتباطی دو ماموریت اصلی را دنبال می کند.

وی برقراری ارتباطات بین قاره ای در سطح کره زمین را یکی از اهداف ماموریتهای این سازمان در حوزه ماهواره های ارتباطی ذکر کرد و افزود: ارتباطات ماهواره ای به پهنای باند عریض و مناسبی نیاز دارند تا بتوانند حجم اطلاعات وسیعی را جابه جا کنند که اقداماتی از سوی شرکت زیر ساخت در جهت ایجاد و توسعه ارتباطات ماهواره ای با سایر کشورها انجام شده است.

تقی پور پخش تلویزیونی و ارسال تصویر و صوت از طریق ماهواره را از دیگر ماموریتهای این سازمان نام برد و ادامه داد: طراحی و ساخت ماهوارههای ارتباطی که در برنامه های سازمان فضایی قرار دارد معمولا با همکاری سازمان صدا و سیما تعریف شده است.

رئیس سازمان فضایی کشور همچنین از اجرای پروژه های ماهواره های ارتباطی در این سازمان خبر داد و خاطر نشان کرد: طراحی این ماهواره ها از جمله برنامه های این سازمان است. این نوع ماهواره ها در صورتی که در مدار قرار گیرند یکی از خدمات اصلی که ارائه می دهند پخش تلویزیونی از طریق ماهواره برای سازمان صدا و سیما خواهد بود.

تقی پور در بهمن ماه سال گذشته نیز در تشریح برنامه پنجم توسعه در حوزه فضا گفته بود: امیدواریم طی سه سال آینده، بهره برداری از ماهواره های ارتباطی متعلق به ایران، جهت برقراری ارتباطات مورد نیاز و ایجاد پوشش لازم تلویزیونی در مناطق مورد نیاز محقق شود.