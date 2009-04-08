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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۷:۵۹

فروش صنایع ‌دستی در بازارچه ‌های نورزوی بوشهر بی سابقه بود

فروش صنایع ‌دستی در بازارچه ‌های نورزوی بوشهر بی سابقه بود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون هنرهای سنتی و صنایع‌ دستی استان بوشهر گفت: بازارچه ‌های نورزوی صنایع ‌دستی بوشهر در ایام نوروز امسال 404 میلیون و 800 هزار تومان فروش داشته است که این میزان نسبت به سال های قبل بی سابقه بوده است.

احمد دهاز در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با اشاره به اینکه در نوروز سال جاری 110 غرفه فروش در سطح استان بر پا کردیم، اظهار داشت : این غرفه ‌ها در شش شهرستان کنگان، تنگستان، گناوه، دشتستان، دالکی و بوشهر برگزار شد.

معاون هنرهای سنتی و صنایع ‌دستی این استان تصریح کرد: این بازارچه‌ها را در هشت منطقه استان و در نقاطی که به طور حتم گردشگران به آن‌ها مراجعه می‌کنند، برپا کردیم.

دهاز اظهار داشت: بازارچه صنایع‌ دستی بوشهر و گناوه در ساحل دریا، بازارچه شهرستان تنگستان در کنار موزه رئیسعلی دلواری، دشتستان در کاروانسرای مشیر و کنگان در بازار قدیمی این شهرستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه در ایام نوروز بیش از سه میلیون و 700 هزار نفر از استان بوشهر دیدن کردند، گفت: یک میلیون و 898 هزار نفر از بازارچه‌ های نوروزی صنایع ‌دستی امسال بازدید کردند.

معاون هنرهای سنتی و صنایع‌ دستی بوشهر با تأکید بر اینکه میزان فروش بازارچه ‌ها نسبت به سال گذشته در حدود 40 درصد رشد داشته است، افزود: میزان بازدید کنندگان نیز بیش از 60 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

دهاز خاطرنشان کرد: خوشبختانه بازارچه‌ های صنایع ‌دستی امسال برای هنرمندان و تولید کنندگان صنایع‌ دستی استان هم از لحاظ استقبال بازدید کنندگان و هم از نظر میزان فروش در جایگاه خوبی قرار داشت.

کد مطلب 855807

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