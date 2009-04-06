روی سه گزینه توافق کردیم/ تاج یا کفاشیان رسما سرمربی را معرفی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده پس از پایان نشست امروز اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال صمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: در این نشست شرایط گزینه های مورد نظر فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت یک نفر به عنوان سرمربی جدید تیم ملی انتخاب شد.

وی با بیان اینکه قرار است نام سرمربی جدید تیم ملی از طریق رئیس فدراسیون یا نایب رئیس و سخنگوی فدراسیون اعلام شود خاطرنشان کرد: توافق کردیم پس از تایید نهایی نام سرمربی از طریق آقای تاج یا کفاشیان به طور رسمی اعلام شود.

فتح الله زاده حضور مربی خارجی را منتفی اعلام کرد و گفت: از بین آقایان یاوری ، قلعه نویی و مایلی کهن یکی به عنوان سرمربی انتخاب خواهند شد.