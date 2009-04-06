به خطرناک بودن برای طرحهای آمریکایی افتخار می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان،"محمد رعد"رئیس فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان موسوم به "وفاداری به مقاومت" و یکی از نامزدهای مطرح جریان حامی مقاومت(هشتم مارس)در انتخابات پارلمانی آتی از اظهارات و شعارهای سران جریان غربگرای چهارده مارس که از یک طرف از حاکمیت و استقلال سخن می گویند و از سوی دیگر از اظهارات مداخله جویانه "میشل سیسون" سفیر آمریکا در بیروت با شادمانی استقبال می کنند ابراز شگفتی کرد.



وی پرسید : سیسون کیست که بگوید حزب الله خطری برای لبنان و منطقه است؟ او از حزب الله و لبنان چه چیزی می داند؟ منظور سیسون از خطر چیست؟ شاید منظور سفیر آمریکا خطر برای صهیونیستها و منافع آنها در لبنان و منطقه باشد که در این صورت با تمام وجود افتخار می کنیم که ما خطر واقعی برای منافع و طرحهای اسرائیل در لبنان و منطقه هستیم.



رعد همچنین از اظهارات فواد سنیوره نخست وزیر لبنان که گفته بود دولتی که یک سوم تضمینی در آن وجود داشته باشد قادر به فعالیت نیست ابراز شگفتی کرد و گفت : اولین کسی که به مسئله یک سوم تضمینی(تا تصمیمات سرنوشت ساز درباره لبنان به طور انحصاری گرفته نشود) اشاره کرد شهید رفیق حریری(نخست وزیر اسبق) بود که سبب شد الیاس هراوی رئیس جمهور فقید به هنگام تشکیل اولین دولت این نکته را گوشزد کند که در دولت یک سوم تضمینی وجود داشته باشد.



وی خاطرنشان کرد : یک سوم تضمینی، ضامن مشارکت همه طوایف و گروههای سیاسی فعال در دولت در تصمیمگیریهای مربوط به مسائل سرنوشت ساز است.



رعد همچنین در این کنفرانس متن برنامه انتخاباتی جنبش حزب الله برای انتخابات هفتم ژوئن(هفدهم خرداد) را قرائت کرد.



رعد در کنفرانس مطبوعاتی تحت عنوان " با رای خود به پا خیز" به تشریح دیدگاه حزب الله و برنامه انتخاباتی آن با حضور تمام نامزدهای حزب پرداخت.



برنامه انتخاباتی حزب الله شامل عناوین داخلی از قانون انتخاباتی تا اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اداری، خدمات اجتماعی، قضایی، توسعه، زیست محیطی و رسانه ها است.

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