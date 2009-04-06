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۱۷ فروردین ۱۳۸۸، ۲۱:۳۳

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-7

حضور احمدی نژاد در ضیافت شام نظربایف

حضور احمدی نژاد در ضیافت شام نظربایف

رئیس جمهوری اسلامی ایران در ضیافت شام همتای قزاقستانی خود که در کاخ "آک-اوردا" ترتیب داده شده بود شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، دکتر محمود احمدی نژاد و هیئت همراه  دوشنبه شب در "آستانه" در ضیافت شام نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در کاخ "آک-اوردا" شرکت کردند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از ضیافت شام در کنفرانسی خبری به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد .

دکتر احمدی نژاد که ظهر دوشنبه وارد آستانه شد با نظربایف مذاکره کرد و در جلسه مذاکرات دو هیئت عالیرتبه ایران و قزاقستان حضور یافت.

وی پیش از ضیافت شام نیز در کنفرانسی خبری به تشریح نتایج مذاکرات خود و طرف قزاقستانی پرداخت و از جهش در روابط دو کشور در آینده نزدیک خبر داد.

میرکاظمی وزیر بازرگانی، جهرمی وزیرکار، نوذری وزیر نفت، رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، متکی وزیر امور خارجه و نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در این سفر رئیس جمهور را  همراهی می کنند.

کد مطلب 855821

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