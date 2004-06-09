قيمت ميوه و تره بار در ميادين ميوه و شهرداري تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، قيمت انواع سبزي فرنگي از تاريخ 20 خرداد ماه سال جاري تا اطلاع ثانوني از سوي ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران به شرح زير اعلام شد .
قيمت خياررسمي درجه يك هر كيلو 1800 ريال و خيار رسمي درجه دو هر كيلو 1400 ريال ، خيار سالادي درجه يك هركيلو 900ريال وخيار گلخانه اي درجه يك هر كيلو 2200 ريال وخيار گلخانه اي درجه دو هر كيلو 1700ريال ، گوجه فرنگي درجه يك بوته رس هر كيلو1400 ريال و درجه دو 1100 ريال ، پياز سفيد صدفي درجه يك هر كيلو 1200 ريال ودرجه دو هر كيلو 1000 ريال ، پياز سفيد معمولي درجه يك هر كيلو900 ريال و درجه دو هركيلو 700 ريال ، سيب زميني نو درجه يك هركيلو 1400 ريال و درجه دو هر كيلو1000 ريال ، سيب زميني استامبولي درجه يك هر كيلو 2300 ريال و درجه دو هر كيلو 1700 ريال ، هويج درجه يك هر كيلو 2200 ريال و درجه دو هر كيلو1700 ريال ، كدو مسمايي درجه يك هر كيلو1300 ريال، و درجه دو هر كيلو900 ريال اعلام شده است.
براساس اين گزارش ، قيمت بادمجان درجه يك هر كيلو 1600 ريال ، قيمت لوبيا سبز درجه يك هر كيلو 2100 ريال ودرجه دو هر كيلو 1600 ريال، نخود فرنگي درجه يك هر كيلو 2800 ريال و درجه دو 2400 ريال ، فلفل دلمه اي درجه يك هر كيلو 2600 ريال و درجه دو هر كيلو 2000 ريال اعلام شده است ،
اين گزارش حاكي است قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران از تاريخ بيستم خرداد ماه تا اطلاع ثانوي بدين شرح اعلام شده است
قيمت هر كيلو سيب قرمز لبنان درجه يك 3100 ريال و درجه دو 2600 ريال ، قيمت سيب زرد لبنان درجه يك هركيلو2600 ريال و درجه دو 2100 ريال ، قيمت گوجه سبز درجه يك هر كيلو 5300 ريال و درجه دو 4000 ريال ، قيمت توت سفيد درجه يك هر كيلو 3300 ريال و درجه دو هر كيلو 2300 ريال ، قيمت توت فرنگي درجه يك هر كيلو 4700 ريال و درجه دو 3500 ريال ، قيمت زردآلو درجه يك هر كيلو 4800 و درجه دو هر كيلو 3800 ريال ، قيمت گيلاس پيش رس درجه يك هر كيلو 5500 ريال و درجه دو 4500 ريال ، قيمت هلو پيش رس درجه يك هر كيلو 3000 ريال و درجه دو هر كيلو 2500 ريال ، پرتقال تامسون و واشنگتني درجه يك هر كيلو 3100 ريال و درجه دو هر كيلو 2600 ريال ، قيمت پرتغال رسمي شمالي درجه يك هر كيلو2300 ريال و درجه دو هر كيلو 1500 ريال اعلام شده است
همچنين قيمت كيوي درجه يك هر كيلو 3500 ريال و درجه دو 2500 ريال ، آناناس هر عدد (بالاي 800گرم) 1300 ريال و درجه دو (كمتر از 800 گرم ) 1100 ريال ، انواع موز درجه يك هر كيلو 7800 ريال و درجه دو 6900 ريال ، نارگيل هر عدد (بالاي 650 گرم ) 4000 ريال و (كمتر از 650 گرم ) 3000 ريال ، قيمت طالبي درجه يك كيلويي 2200 ريال و درجه دو 1700 ريال ، هندوانه چيني درجه يك هر كيلو 1300 ريال و درجه دو 1000 ريال ، هندوانه سفيد درجه يك هر كيلو 1200 ريال و درجه دو هر كيلو 1000 ريال ، خربزه آناناسي درجه يك هر كيلو 2500 ريال و درجه دو هر كيلو 2000 ريال اعلام شده است .
از تاريخ بيستم خرداد ماه تا اطلاع ثانوي
قيمت ميوه و تره بار در ميادين ميوه و شهرداري تهران اعلام شد
نرخنامه قيمت انواع ميوه و تره بار در ميدان ميوه و تره بار شهرداري تهران از تاريخ بيستم خرداد ماه تا اطلاع ثانوي اعلام شد .
کد مطلب 85583
نظر شما