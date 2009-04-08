صید 7 هزار و 800 تن ماهی استخوانی از دریای خزر

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این مقدار ماهی که از مهر 87 تاکنون صید شده، 6 هزار و 200 تن ماهی سفید و مابقی کفال و کپور است.

وی با اشاره به رها سازی بیش از یک میلیون بچه‌ماهی استخوانی در دریای خزر افزود: رهاسازی بچه ماهیان استخوانی در دریا موجب افزایش عرضه این نوع ماهیان به بازار و در نتیجه کاهش قیمت ان به 2 هزار تومان شده است .

مدیر کل شیلات مازندران گفت: صید ماهیان استخوانی از دریای خزر در مازندران تا 20 فروردین ماه تمدید شد و صیادان شرکت های تعاونی پره می‌توانند تا پایان این دوره تورهای خود را برای صید در دریا پهن کنند.

وی همچنین افزود: هزار صیاد در 53 شرکت تعاونی پره در مازندران فعال و مشغول به کار هستند.

