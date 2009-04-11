به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کمبود برخی از نیازهای درمانی و بهداشتی در مناطق مختلف استان، نوعی کم توجهی در توزیع عادلانه امکانات و خدمات درمانی به این خطه از استان محروم کشور را متجلی می سازد.

این کمبودها در حالی است که سالانه میلیونها گردشگر برای بهره مندی از جاذبه های مختلف طبیعی و تاریخی به این استان سفر می کنند، بنابراین توزیع امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی باید با نگاه ملی صورت پذیرد.

کمبود تخت بیمارستانی، نبود مرکز بیماریهای ژنتیک و مادرزادی، کمبود نیروی انسانی متخصص در بخشهای مغز، قلب و ..، نبود آزمایشگاه مجهز تشخیص بیماری سل، فراهم نشدن تجهیزات مدرن درمانی از جمله مسائلی است که ساکنان این استان را رنج می دهد.

طبق آمار 41.4 در هر یکصد هزار نفر جمعیت گلستان به بیماری سل مبتلا بوده و فشار خون، بیماریهای قلبی و عروقی اولین علت مرگ و میر در استان را به خود اختصاص داده و سلامت مردم منطقه را تهدید می کند.

31 درصد زنان باردار استان از کمبود هموگلوبین رنج می برند و اختلالات روانی اجتماعی به خصوص خودکشی، سبک نادرست زندگی و مشکلات ناشی از آن از جمله کم تحرکی، چاقی، تغذیه نامناسب و پوکی استخوان دیگر تهدیدات سلامت است.

کمبود دارو به ویژه برای بیماران خاص، فرسودگی مراکز درمانی و مجهز نبودن مراکز درمانی روستایی مشکلات بخش بهداشت و درمان منطقه را دو چندان کرده است.

اکنون ‪ ۲۴۳‬پزشک عمومی که ‪ ۲۷/۲‬درصد کل پزشکان عمومی استان را تشکیل می‌دهند، بانوان هستند و ‪۸۷‬ پزشک متخصص و هفت نفر فوق تخصص زن نیز در استان فعالیت دارند.

یک روستایی از بخش مراه تپه گفت: مراکز درمانی این منطقه مجهز نبوده و با کمبود امکانات و پزشک متخصص روبرو است و مراکز درمانی بخش پاسخگوی نیازها نیست.

محمد جعفری به خبرنگار مهر افزود: بسیاری از تخصص ها و تجهیزات در مرکز درمانی منطقه و شهر وجود ندارد و باید برای دریافت خدمات مورد نیاز مسیر طولانی تا مرکز شهرستان و استان را طی کنیم.

یک بیمار مبتلا به سل در گرگان نیز گفت: با توجه به اینکه میزان شیوع سل در استان بالاست، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه مجهز این بیماری در استان ضرورت دارد.

جعفر باغی افزود: علاوه بر این، تامین منابع مورد نیاز برای بیمه کردن بیماران مسلول و خانواده آنها که زیرپوشش بیمه نیستند، در دوره بیماری از طریق طرح بیمه نیاز اساسی است.

وی یادآور شد: کمبود و گرانی دارو، نبود تخصص های پزشکی متخصص مانند مغز و اعصاب و قلب از دیگر مشکلاتی است ک نیاز به برنامه ریزی و رفع دارد.

باغی بیان داشت: برخی مراکز درمانی روستایی برای ارائه خدمات درمانی سرپایی کارایی دارند و بسیاری از این مراکز پاره وقت بوده و در ساعتهای غیراداری و روزهای تعطیل خدمات نمی دهند.

یک بیمار مبتلا به ام اس نیز گفت: گرانی، کمبود دارو، نبود درمانگاه تخصصی و ساماندهی نشدن بیماران از عمده مشکلات فراروی است.

فاطمه صفری بیان داشت: اکنون بیماران برای تهیه آمپولهای آوانکس، ربیف، بتاسرون و کوباکسون باید به مرکز استان و یا دیگر شهرهای کشور مراجعه کنند.

جمعی از گلستانی ها نیز نبود دستگاه تست ورزش در مراکز درمانی شهرستانها و محدود بودن دستگاههای سی تی اسکن را از دیگر مشکلات بیان کردند و تاکید کردند: وجود امکانات بهداشتی و درمانی در ارتقای سطح سلامت در منطقه موثر است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: وی کمبود نیروی انسانی متخصص را از جمله نیازمندیهای این بخش اعلام و اضافه کرد: در حال حاضر حدود 800 نیروی متخصص در استان مشغول فعالیت هستند که در بخش تخصصهای ارتوپدی، مغز و اعصاب، قلب و متخصص بیهوشی در برخی نقاط استان نیرو کم است.



محمد اشعاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در حال حاضر یک هزار و 500 تخت بیمارستانی در استان وجود دارد که باید شمار آنها طی برنامه پنجم توسعه یابد.

وی اظهار داشت: برای تجهیز و تامین امکانات پزشکی استان به 30 تا 40 میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم تا بتوانیم مراکز درمانی دردست اجرا را تجهیز کنیم.

به گفته اشعاری با انجام تحولات و توسعه در بخش بهداشت و درمان استان، میزان اعزام بیماران به خارج از استان کاهش چشمگیری یافته است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان داشت: در گذشته بیشترین اعزام به خارج از استان مربوط به بحث سوختگی بود که خوشبختانه با تاسیس بیمارستان "خان ببین" این نیاز رفع شد.

وی یادآور شد: اکنون در زمینه بیماریهای ژنتیک و مادرزادی بیماران به خارج از استان اعزام می شوند که در این زمینه برنامه هایی در دست اجراست تا این نیاز در داخل استان برطرف شود.

وی افزود: راه اندازی آزمایشگاه مجهز برای تشخیص بیماری سل در این استان ضرورتی اجتناب ناپذیر است و به ازای بیمه هر بیمار سالانه 330 هزار ریال و در مجموع به ازای 648 بیمار مبتلا به سل استان 40 میلیون ریال در سال نیاز است.

به گفته وی برای پرداخت کمک هزینه غذایی به بیماران این بخش به مدت دوماه در مجموع به 720 میلیون ریال اعتبار نیاز است که در این زمینه همکاری بین کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری منعقد شده است

براساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه، توزیع خدمات درمانی و بهداشتی باید به نحوی مطلوب صورت گیرد و امید است متولیان امر با تامین نیازمندیها و رفع کمبودها، سلامت مردم گلستان را در همه شرایط اعم از حوادث و بلایا و شرایط طبیعی تضمین و تامین کنند.