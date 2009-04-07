تصادفات جاده ای در خراسان جنوبی 32 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید شرفی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه 40 درصد تصادفات در جاده‌های اصلی و 60 درصد تصادفات در محورهای روستایی و فرعی استان رخ داده است، اظهار داشت: علت 30 درصد تصادفات عدم توجه به جلو، 26 درصد تخطی از سرعت مطمئنه، 20 درصد انحراف به چپ و 24 درصد نیز سایر تخلفات بوده است.

وی در مورد علل افزایش وقوع تصادفات در جاده‌ های روستایی استان گفت: فرسودگی و دارای نقص بودن وسایل نقلیه روستایی و نقص در جاده های روستای از جمله این علل است که در این راستا باید باید ساماندهی وسایل نقلیه انجام وبودجه‌ ها و اعتبارات به سمت اصلاح جاده‌ های روستایی سوق داده شود.

به گفته وی علی ‌رغم افزایش خودروها و همچنین رشد سفرهای نوروزی خوشبختانه فوت شدگان ناشی از تصادفات در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 درصد کاهش یافته است.

وی از توقیف 283 دستگاه خودروی متخلف در محورهای استان خبر داد و تصریح کرد: در نوروز امسال 726 جلد گواهینامه از سوی مامورین پلیس راه استان پانچ و 314 جلد گواهینامه نیز اخذ شده است.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی از کاهش 41 درصدی تصادفات درون ‌شهری استان در نوروز 88 نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: با افزایش 50 درصدی مجموع تخلفات و اعمال قانون انجام شده در این بخش تصادفات فوتی استان در شهرها صفر بوده و جرحی 25 درصد کاهش، خسارتی 49 درصد کاهش و مجروحان نیز 28 درصد کاهش را نشان می ‌دهد.

سرهنگ شرفی خاطرنشان کرد: در مجموع در ایام تعطیلات نوروزی 917 فقره موتورسیکلت فاقد کلاه ایمنی در شهرهای استان جریمه شدند و 528 فقره موتورسیکلت فاقد بیمه‌ نامه اعمال قانون و یک هزار و 89 دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شده است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع 382 فقره تست اعتیادی که از رانندگان خودروهای سنگین در ایام نوروز در محورهای استان گرفته شده 152 فقره مثبت بوده است، افزود: در این مدت 327 نفر راننده فاقد گواهینامه نیز به دادگاه معرفی شدند.