94 درصد از جمعیت روستاهای کردستان دارای خانه بهداشت هستند

فرزام بیدار پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: هم اکنون در استان کردستان 598 خانه بهداشت فعالیت می کنند که بیش از 94 درصد از جمعیت روستایی استان را تحت پوشش برنامه های حوزه بهداشت و درمان قرار داده اند.

وی ادامه داد: تعداد مورد نیاز خانه های بهداشت بر اساس میانگین کشوری آن برای استان کردستان 623 مورد است که تا رسیدن به این میزان با فاصله 25 عددی مواجه هستیم.

معاون بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و برای تحت پوشش قرار دادن تمامی روستاهای استان کردستان در حوزه برنامه های بهداشت و درمان قرار است در سال جاری اقدامات لازم برای ساخت خانه های بهداشت در استان آغاز شود.

بیدار پور یادآور شد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته نیازمندی های مناطق روستای که خانه بهداشت ندارند توسط روستاهای اطراف برطرف می شود که البته این مهم مورد رضایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیست.

وی گفت: هم اکنون نیز به ازای هر 12 هزار نفر یکی مرکز بهداشتی و درمانی در استان کردستان فعالیت می کنند که جوابگوی تمامی نیازهای موجود می باشد.

بیدار پور در ادامه با اشاره به کمبود پزشک خانواده در استان کردستان افزود: هم اکنون کردستان با کمبود 50 پزشک خانواده مواجه است و دانشگاه علوم پزشکی استان برای مقابله با این موضوع از سیاست هم پوشانی استفاده نموده و تعداد روستاهای تحت پوشش را افزایش داده است.