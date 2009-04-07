واردات پیاز به کشور آغاز شد/ پیاز کیلویی 800 تومان

سید جواد تقوی در گفتگو با مهر گفت: بروز مشکلاتی در بازار پیاز به دلیل تاخیر در برداشتهای مربوط به این محصول در سال جاری بود، این در حالی است که برنامه ریزی برای تولید محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است که متاسفانه به دلیل بروز این تاخیر، بازار دچار مشکل مقطعی شد.

معاون بازرسی و رسیدگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بعد از بروز این مشکل، بلافاصله وزارت بازرگانی هماهنگی های لازم برای واردات و تسریع آن را در دستور کار قرار داد که این امر منجر به تعادل قیمت این محصول در بازار شد.

وی تصریح کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران تا روز گذشته آمار دقیق مربوط به واردات پیاز به کشور را اعلام نکرده بود اما واردات این محصول صورت گرفته و توزیع آن طی روزهای گذشته باعث کاهش سریع قیمتها شده است.

به گزارش مهر، در دو هفته گذشته به دلایل نامعلومی قیمت پیاز در سطح شهر تهران از کمتر از 500 تومان به بیش از 800 تومان افزایش یافته است.