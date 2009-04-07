زنگ هفته سلامت نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ سلامت همزمان با سراسر کشور ساعت 7 و 30 دقیقه در مدرسه پسرانه محمدباقر صدر واقع در غرب تهران با حضور دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت و علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش به صدا در آمد.

همه ساله روز 18 فروردین به عنوان روز جهانی بهداشت در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می ‌شود و برای هر سال موضوع خاصی برای این روز انتخاب می ‌شود که اولویت جهانی سلامت را مشخص می کند و امسال نیز سازمان جهانی بهداشت شعار «سلامت در حوادث و بلایا» را برای سال 2009 در نظر گرفته است.

اسامی هفته سلامت که از امروز آغاز شده به این ترتیب است: سه شنبه هجدهم فروردین روز «سلامت و همکاری‌های بین بخشی در حوادث و بلایا»، چهارشنبه نوزدهم فروردین «سلامت، گروه‌های در معرض خطر در حوادث و بلایا»، پنجشنبه بیستم فروردین «سلامت و پدافند غیر عامل»، جمعه بیست و یکم فروردین، «سلامت و مشارکت‌های مردمی در حوادث و بلایا» ، شنبه بیست و دوم فروردین «سلامت روانی و اجتماعی در حوادث و بلایا»، یکشنبه بیست و سوم فروردین «سلامت محیط در حوادث و بلایا» و دوشنبه بیست و چهارم فروردین، با عنوان «سلامت، ارائه خدمات و تسهیلات در حوادث و بلایا» نامگذاری شده است.