غلامرضا پور حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های جمعیت هلال احمر برای مبارزه با بلایای طبیعی که شعار سازمان جهانی بهداشت در سال جاری است افزود: تاکنون جمعیت هلال احمر کشورمان فعالیتهای زیادی را در این حوزه داشته و تعداد زیادی از مردم را در قالب داوطلبان با این حوادث و مقابله با آنها آشنا کرده است.

براساس آمارهای جهانی در 30 سال گذشته، 3/6 میلیون نفر بر اثر بلایای طبیعی جان باخته، 3 میلیارد نفر آسیب دیده و بیش از 240 میلیارد دلار خسارت مالی وارد شده است و این در حالی است که بلایای طبیعی رو به افزایش هستند.

پورحیدی ادامه داد: همچنین جمعیت هلال احمر به مناسبتهای مختلف بسته های آموزشی را تهیه کرده و در اختیار مردم قرار داده است تا آنها بتوانند به تنهایی در زمان وقوع حادثه اقدامات اولیه را انجام دهند.

معاون آموزشی و پژوهشی جمعیت هلال احمر درباره آمادگی این جمعیت در مقابله با حوادث و بلایای طبیعی گفت: چندی پیش فدراسیون صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر کتابی را منتشر کرد که در آن به نحوه مقابله کشورهای مختلف با حوادث طبعیشان همچون سیل و زلزله پرداخته که به وقوع زلزله بم و امدادرسانی نهادهای ایرانی نیز اشاره کرده و در نهایت ما را به عنوان یکی از کشورهای موفق در مقابله با حوادث طبیعی که توانسته بودیم خیلی خوب آن را مهارکنیم معرفی کرده بودند.

پورحیدری با بیان اینکه در این کتاب زلزله بم با زلزله چین و سونامی آمریکا مقایسه شده بود افزود: اما متاسفانه ما همیشه به دنبال نفی عملکرد خود هستیم و اقدامات صورت گرفته نهادهای امداد و نجات را نادیده می گیریم.

مرور حوادث طبیعی رخ داده در کشور نشان می دهد که ایران جزو 10 کشور اول بلاخیز جهان است. 70 درصد کشور ما در معرض خطر زلزله و 50 درصد آن در معرض خطر سیل قرار دارد و 90 درصد جمعیت کشور در معرض خطرات ناشی از سیل و زلزله قرار دارند. بلایای طبیعی تنها طی 7 سال گذشته، بیش از 2157 میلیارد ریال خسارت به کشور ما وارد کرده است و کشور ما را از نظر آمار وقوع حوادث طبیعی در مقام ششم جهانی قرار داده است.

معاون آموزشی و پژوهشی جمعیت هلال احمر کشورمان درباره سیل اخیر که در ایام عید در برخی از استانهای کشور همچون قم رخ داد و عملکرد نهادهای امداد و نجات دولتی و غیر دولتی اظهار داشت: قطعاً در بروز این واقعه اگر آماده تر بودیم خسارات جانی و مالی به حداقل می رسید. ولی متاسفانه یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم این است که هنوز در نحوه هشدار دادن به مردم مشکل داریم و از طرفی دیگر مردم ما هشدارهای اولیه را چندان جدی نمی گیرند و این باعث بروز حوادثی همچون سیل قم می شود.

پورحیدری با اشاره به اینکه ایران یکی از حادثه خیز ترین کشورهای دنیا است اظهار داشت: جمعیت هلال احمر ایران طرحی را به نام طرح طاها ( آموزش همگانی امداد ) دارد که در سراسر کشور دنبال می شود و عده زیادی از مردم را با حوادث و بلایای طبیعی و نحوه مقابله با آنها آشنا می شود که البته به نظرمان کافی نیست.