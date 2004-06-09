پژمان بازغي با شبهاي زندان به شبكه سه مي آيد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، متن اين سريال كه ساخت آن به تازگي شروع شده ، به وسيله سيد سعيد رحماني به نگارش در آمده است. داستان از مضموني اجتماعي برخوردار است و به مساله ازدواج جوانان و موانع موجود بر سر راه آنها از اين ديدگاه توجه دارد.

آهنج كارگردان اين مجموعه در اين باره به خبرنگار "مهر" گفت: داستان درباره جواني به نام علي است كه علاقه زيادي براي ازدواج با دختري به نام الهام از خود نشان مي دهد. اين جوان تمامي اهتمام و تلاش خود را براي مهيا كردن شرايط اين امر به كار مي گيرد. اما دوست صميمي وي كه برادر الهام محسوب مي شود و در ابتدا رابطه خوبي با علي داشته است، از در مخالفت با اين جوان برمي آيد و همين مساله اتفاقاتي را رقم مي زند كه درونمايه اصلي سريال را تشكيل مي دهد.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: داستان هم جنبه هاي عاشقانه دارد و هم به مجموعه اي از مشكلات جوانان نظري كلي مي اندازد و بخشي از آن را به تصوير درمي آورد. از طرف ديگر، اين سريال به مساله ازدواج جوانان توجه ويژه اي دارد كه جنبه هاي مختلف آن در طول داستان نمايانگر مي شود.

در مجموعه تلويزيوني " شب هاي زندان " به جز بازغي، يوسف تيموري، چنگيز وثوقي و عنايت بخشي به ايفاي نقش مي پردازند. تهيه اين سريال بر عهده مهران رسام قرار دارد.

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