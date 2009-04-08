  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۱:۴۴

"میوه زیبا" مراحل فنی را سپری می‌کند

"میوه زیبا" مراحل فنی را سپری می‌کند

فیلم تلویزیونی "میوه زیبا" به کارگردانی داریوش ربیعی و تهیه‌کنندگی بیژن علی‌بابایی مراحل فنی را سپری می‌کند.

ربیعی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای قبل از ایام نوروز به پایان رسید و هم‌اکنون جمال اسکویی و حمید توفیقی به ترتیب مشغول تدوین و ساخت موسیقی متن پروژه "میوه زیبا" هستند.

این فیلم به سفارش صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود و مالک سراج، آرزو افشار، فاطمه طاهری، حسین اصغریان و خسرو شهراز در آن بازی کرده‌اند. احسان جوانمرد فیلمنامه را بر مبنای طرح الهه صلح‌جو نوشته و ربیعی آن را بازنویسی کرده است.

فیلم 90 دقیقه‌ای "میوه زیبا" درباره فردی است که پس از بردن جایزه سفر حج با اتفاق‌های زیادی روبرو می‌شود. تمام لوکیشن‌های این فیلم در استان چهارمحال و بختیاری است. عوامل تولید پروژه "میوه زیبا" عبارتند از مجید قربانی‌فر تصویربردار، لیلا ابوی یسانی طراح گریم، میترا فیضی منشی صحنه، هنگامه غلامرضایی طراح صحنه و لباس و امیر صرافها دستیار کارگردان.

کد مطلب 855967

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها