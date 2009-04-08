ربیعی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این فیلم 90 دقیقهای قبل از ایام نوروز به پایان رسید و هماکنون جمال اسکویی و حمید توفیقی به ترتیب مشغول تدوین و ساخت موسیقی متن پروژه "میوه زیبا" هستند.
این فیلم به سفارش صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری تولید میشود و مالک سراج، آرزو افشار، فاطمه طاهری، حسین اصغریان و خسرو شهراز در آن بازی کردهاند. احسان جوانمرد فیلمنامه را بر مبنای طرح الهه صلحجو نوشته و ربیعی آن را بازنویسی کرده است.
فیلم 90 دقیقهای "میوه زیبا" درباره فردی است که پس از بردن جایزه سفر حج با اتفاقهای زیادی روبرو میشود. تمام لوکیشنهای این فیلم در استان چهارمحال و بختیاری است. عوامل تولید پروژه "میوه زیبا" عبارتند از مجید قربانیفر تصویربردار، لیلا ابوی یسانی طراح گریم، میترا فیضی منشی صحنه، هنگامه غلامرضایی طراح صحنه و لباس و امیر صرافها دستیار کارگردان.
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