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۲۲ فروردین ۱۳۸۸، ۹:۴۰

با هدف کاهش زمان تولید /

طرح تحقیقاتی پرورش ماهیان خاویاری در دانشگاه تهران انجام می شود

طرح تحقیقاتی پرورش ماهیان خاویاری در دانشگاه تهران انجام می شود

کرج - خبرگزاری مهر: استاد گروه شیلات و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: طرح تحقیقاتی "پرورش ماهیان خاویاری" با هدف کاهش زمان تولید خاویار در این دانشکده اجرا می شود.

باقر مجازی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طرحی تحقیقاتی باعنوان "پرورش ماهیان خاویاری" در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در دست اجرا است که هدف از آن، کاهش زمان دوره تولید خاویار است.

وی افزود: تولید خاویار در محیط طبیعی 15 سال و در محیط پرورشی هشت تا 9 سال طول می کشد که در این طرح تلاش بر این است این دوره به چهار تا پنج سال کاهش یابد تا از نظر اقتصادی، تولید گوشت و تخم ماهیان خاویاری به صرفه باشد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اعتبار اجرای این طرح 25 میلیون تومان برآورد شده که امید است تا یک سال و نیم دیگر با استفاده از شرایط مختلف مانند نور و استفاده از مواد تحریک کننده به نتایج مطلوب برسد.

مجازی یادآور شد: این طرح تحقیقاتی از سوی فاطمه پیکان حیرتی دانشجوی دکترای شیلات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در دست اجراست که اکنون برای انجام بخشی از این طرح تحقیقاتی در اسپانیا به سر می برد.

وی گفت: طرحهای تحقیقاتی دیگری نیز در این دانشگاه در دست اجراست تا گره گشای مشکلات علمی صنعت خاویار در کشور باشد و اجرای این گونه تحقیقات می تواند مزایای فراوانی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

این پژوهشگر عنوان کرد: اکنون تولید خاویار در دریای خزر کاهش چشمگیری یافته و به کمتر از 10 تن در سال رسیده در حالی که سالهای گذشته تا 20 تن نیز تولید خاویار داشته ایم.

وی خاویار را بهترین نوع پروتئین و دارای  چربی مفید نظیر امگا 3 دانست که از سکته قلبی جلوگیری می کند و چون غذایی گران است، ارزش اقتصادی، درآمدزایی و ارزآوری بالایی برای کشور دارد و از این رو باید راهکارهایی ارائه شود تا تولید خاویار در کشور افزایش یابد.

مجازی امیری گفت: طرحهای تحقیقاتی مختلف در مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی کشور در دست اجراست که امید است با حمایت مسئولان سریعتر به نتیجه برسد. 

کد مطلب 855971

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