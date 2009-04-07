12 میلیارد ریال به تاسیسات آبرسانی روستایی خراسان جنوبی خسارت وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین القوری مقدم صبح سه شنبه در بازدید از مناطق سیلزده استان از رعد و برق، شدت بارندگی و آبگرفتگی منازل مسکونی و تاسیسات آبرسانی به عنوان عوامل بروز خسارت یاد کرد و اظهار داشت: بیشترین خسارات وارده به تاسیسات و مجتمعهای آبرسانی بر اثر بارندگی از شهرستان قاین گزارش شده است.
وی گفت: بر اساس گزارش مدیران آب و فاضلاب روستایی شهرستانها میزان خسارات وارده که عمدتاً سوختن پمپ بر اثر رعد و برق، تخریب خطوط انتقال و شبکههای توزیع، آبگرفتگی منازل مسکونی و حوضچه های کنتور، تخریب چشمه ها، قنوات و تخریب جاده های دسترسی بوده است در شهرستان قاین هشت میلیارد و 800 میلیون ریال، بیرجند سه میلیارد و 42 میلیون ریال، سرایان 220 میلیون ریال، سربیشه 145 میلیون ریال و درمیان 400 میلیون ریال اعلام شده است.
معاون بهره برداری آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: اگرچه در شهرستانهای فردوس، بشرویه و نهبندان خساراتی به شبکه های آبرسانی گزارش نشده است ولی برابر اطلاعات واصله اکثر جادههای دسترسی تأسیسات آبرسانی روستایی بر اثر بارندگی تخریب شدهاند که باید مرمت و بازسازی شوند.
القوری مقدم ضمن شکرگزاری بدرگاه خداوند متعال از نزول رحمت الهی، خسارات وارده را در برابر فواید آن بسیار ناچیز دانست و افزود: در نخستین ساعات بروز سیل تمام پرسنل شهرستانها به حالت آماده باش در آمدند و همچون روزهای کاری و شاید با علاقه بیشتر برای خدمت به روستاییان در محلهای کار حضور یافتند و برای رفع عیب شبکهها به مناطق روستایی اعزام شدند.
وی تصریح کرد: همزمان با اعزام همکاران برای رفع اتفاقات، 9 دستگاه تانکر که دو دستگاه از شهرستانهای سرایان و فردوس اعزام شده بودند، تأمین آب مناطق آسیب دیده را عهده دار شدند.
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