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۱۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷

مهراد به مهر خبر داد:

استفاده کشورهای اسلامی آسیای جنوب شرقی از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

استفاده کشورهای اسلامی آسیای جنوب شرقی از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری از استفاده کشورهای اسلامی آسیای جنوب شرقی از خدمات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC ) خبر داد.

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: چگونگی پیاده سازی ( ISC) در نشستی که 5 اردیبهشت در شیراز برگزار می شود نهایی خواهد شد و به این ترتیب دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشورهای اسلامی آسیای جنوب شرقی برای اولین بار می توانند برای کسب اطلاعات علمی و فنی و سنجش عملکرد پژوهشی و همچنین اجرای تحلیلهای استنادی از برنامه ها و خدمات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام استفاده کنند.

وی اظهار داشت: در بر نامه کمیته اجرایی (ISC) به کارگیری و استفاده از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در دانشگاهها و موسسات  تحقیقاتی از جمله اهداف اصلی است از این رو تصمیم گرفته شد به خاطر اعلام آمادگی مالزی ، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در این کشور و برای سایر کشورهای اسلامی آسیای جنوب شرقی ارائه و پیاده سازی شود.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: کمیته اجرایی ISC از کشور مالزی برای کشورهای جنوب شرق آسیا شامل:( مالزی ، اندونزوی، برونئی و بنگلادش )، عراق برای کشورهای عربی، سودان برای کشورهای غیر عربی آفریقایی و پاکستان برای سایر کشورهای اسلامی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: کمیته اجرایی (ISC) در حال حاضر مصوب شورای راهبری است که عالی ترین مرجع تصمیم گیری درباره پایگاه استنادی علوم جهان اسلام است.

مهراد اضافه کرد: در نشست کمیته اجرایی ISC که 5 اردیبهشت ماه 1388 در شیراز برگزار خواهد شد، اعضای کمیته اجرایی  ISC برنامه نشست مالزی برای جنوب شرق آسیا را نیز تدارک خواهند دید.

کد مطلب 855987

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