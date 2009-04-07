استفاده کشورهای اسلامی آسیای جنوب شرقی از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: چگونگی پیاده سازی ( ISC) در نشستی که 5 اردیبهشت در شیراز برگزار می شود نهایی خواهد شد و به این ترتیب دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشورهای اسلامی آسیای جنوب شرقی برای اولین بار می توانند برای کسب اطلاعات علمی و فنی و سنجش عملکرد پژوهشی و همچنین اجرای تحلیلهای استنادی از برنامه ها و خدمات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام استفاده کنند.

وی اظهار داشت: در بر نامه کمیته اجرایی (ISC) به کارگیری و استفاده از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از جمله اهداف اصلی است از این رو تصمیم گرفته شد به خاطر اعلام آمادگی مالزی ، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در این کشور و برای سایر کشورهای اسلامی آسیای جنوب شرقی ارائه و پیاده سازی شود.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: کمیته اجرایی ISC از کشور مالزی برای کشورهای جنوب شرق آسیا شامل:( مالزی ، اندونزوی، برونئی و بنگلادش )، عراق برای کشورهای عربی، سودان برای کشورهای غیر عربی آفریقایی و پاکستان برای سایر کشورهای اسلامی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: کمیته اجرایی (ISC) در حال حاضر مصوب شورای راهبری است که عالی ترین مرجع تصمیم گیری درباره پایگاه استنادی علوم جهان اسلام است.

مهراد اضافه کرد: در نشست کمیته اجرایی ISC که 5 اردیبهشت ماه 1388 در شیراز برگزار خواهد شد، اعضای کمیته اجرایی ISC برنامه نشست مالزی برای جنوب شرق آسیا را نیز تدارک خواهند دید.