7300 واحد صنفی لرستان بازرسی شد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این تعداد واحد صنفی در آخرین روزهای اجرای طرح نظارتی نوروز و تعطیلات ابتدای سال توسط بازرسان این سازمان مورد بازرسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در بازرسی های به عمل آمده از این تعداد واحد صنفی بیش از یک هزار و 355 واحد صنفی متخلف شناسایی و پروند تخلف برای آنها تشکیل شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: پرونده های تخلف تشکیل شده پس از بررسی اولیه جرائم به مبلغ 5 میلیارد و 562 میلیون ریال بمنظور صدور رای نهایی به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد.

بیرانوند خاطر نشان کرد: در طول ایام نوروز و تعطیلات پیش از آن بیش از 50 هزار واحد صنفی استان لرستان مورد بازرسی قرار گرفت.