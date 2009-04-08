  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۸:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

7300 واحد صنفی لرستان بازرسی شد

7300 واحد صنفی لرستان بازرسی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان از بازرسی بیش از هفت هزار و 300 واحد صنفی این استان خبر داد.

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این تعداد واحد صنفی در آخرین روزهای اجرای طرح نظارتی نوروز و تعطیلات ابتدای سال توسط بازرسان این سازمان مورد بازرسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در بازرسی های به عمل آمده از این تعداد واحد صنفی بیش از یک هزار و 355 واحد صنفی متخلف شناسایی و پروند تخلف برای آنها تشکیل شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: پرونده های تخلف تشکیل شده پس از بررسی اولیه جرائم به مبلغ 5 میلیارد و 562 میلیون ریال بمنظور صدور رای نهایی به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد.

بیرانوند خاطر نشان کرد: در طول ایام نوروز و تعطیلات پیش از آن بیش از 50 هزار واحد صنفی استان لرستان مورد بازرسی قرار گرفت.

کد مطلب 856024

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار