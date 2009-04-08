قفقاز شناسان جهان به تبریز می آیند

دکتر جلیل نایبیان، دبیر کمیته علمی این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: منطقه قفقاز از جمله محدودههای جغرافیایی است که به دلیل اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی ناگسستنی با ایران، از اهمیت استراتژیکی در روابط خارجی ما دارد.

وی با برشمردن تاثیرات متقابل کشورهای این منطقه وایران برروی یکدیگر طی تاریخ اظهار داشت: سرزمین قفقاز با دارا بودن موقعیت استراتژیک و در عین حال بحرانی و همچنین به دلیل رخنه برخی کژیها و ناراستیها در تاریخ آن، باید مورد توجه محافل پژوهشی ایران زمین قرار گیرد.

وی با اشاره به مباحث تاریخی در خصوص قفقاز یادآور شد: قفقاز نامی است کهن که بنا به اعتقاد برخی شرق شناسان از اصطلاح فارسی «گپ که » به معنای کوه بزرگ و بنا به اعتقاد برخی دیگر از واژه اسطوره ای – ایرانی «کوه قاف »که در شاهنامه فردوسی استعمال گردیده گرفته شده است .

این عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز با بیان اینکه این همایش از سوی گروه تاریخ دانشگاه تبریز با همکاری تعدادی از مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور برگزار می شود، ادامه داد: از عموم صاحب نظران، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقمند به مسائل قفقاز انتظار می رود با ارسال آثار علمی خود در برگزاری شایسته این همایش سهیم باشند.

دبیر علمی همایش با اشاره به اهداف برگزاری این مراسم گفت: ایجاد فضای هم اندیشی برای صاحب نظران و پژوهشگران داخلی و خارجی منطقه قفقاز و بررسی مستندات تاریخی این منطقه از جمله اهداف این همایش است.

دکتر نایبیان همچنین افزود: تبیین علمی حقایق تاریخی به منظور شفاف سازی تحریفات تاریخی منطقه قفقاز و بازشناسی نقش و جایگاه ایران در فرهنگ و هویت تاریخی این منطقه از دیگر اهداف مهم همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ است.

نایبیان ضمن تاکید بر لزوم شناسایی موانع موجود در خصوص گسترش روابط همه جانبه ایران و کشورهای منطقه قفقاز و ارائه راهکار برای رفع موانع فوق یادآور شد: تبیین نقش و جایگاه مذهب تشیع در منطقه قفقاز نیز از محورهای اساسی این همایش است.

وی در ادامه با اشاره به محورهای همایش گفت: این همایش در بخش های تاریخ، فرهنگ و اجتماع، سیاست برگزار می شود.

دبیر کمیته علمی همایش با بیان اینکه مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان اردیبهشت ماه جاری است گفت: آخرین مهلت پذیرش مقالات نیز تا روز 15 خرداد ماه است.