به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مؤسسه وقف و میراث الاقصی از طریق عکسهای فوتوگرافی توانست این موضوع را کشف کند و در گزارش خود به سرقت سنگهای متعدد از مسجدالاقصی تأکید کرد.

این مؤسسه در ادامه آورده است: آنها این سنگ را به کنیسه صهیونیستها منتقل کرده اند و مقابل ساختمان عمومی آن در وسط حیاط قرار داده اند تا هر کسی که وارد کنیسه می شود آن را ببیند. آنها سکویی بتونی در کنار این سنگ ساخته اند و بر روی آن نوشته اند: "این سنگ از سنگهای هیکل دوم است" و این نشان از سرقت متداوم آنها دارد.

مؤسسه مذکور اعلام کرد: صهیونیستها از چندماه قبل مکانی تعبیه کرده اند که سنگهای سرقتی خود را در آن قرار می دهند و آن را با پرده سیاهی پوشانده اند و مانع می شوند که کسی به آن نزدیک شود و یا عکس بیندازد تا سر فرصت آنها را به مکانی دیگر منتقل کنند.

مؤسسه وقف و میراث الاقصی با اشاره به اینکه صهیونیستها تلاش می کنند تا آثار و نشانه های تاریخی را تغییر دهند، افرود: آنها به سرقت سنگهای دیگری نیز خواهند پرداخت و این کار آنها از نظرها پنهان نخواهد ماند.

شیخ کمال خطیب معاون رهبر جنبش اسلامی فلسطین با اشاره به اینکه آنها دزدان تاریخ، جغرافیا و آثار باستانی هستند، تصریح کرد: آنها تاریخ فلسطین را سرقت کرده اند و تلاش می کنند آن را از بین بردند و اینک هم به سرقت آثار اسلامی و عربی آن پرداخته اند و مدعی اند از بقایای هیکل است.

شیخ عبدالعظیم سلهب رئیس شورای اوقاف فلسطین با اشاره به اینکه این برای اولین بار نیست که صهیونیستها به این امر اقدام می کنند، فعالیتهای آنها را مخالف اوقاف اسلامی خواند و با ارسال نامه ای به پلیس صهیونیست خواستار بازگرداندن سنگ باستانی مسروقه شد تا به سرجایش بازگردانند و اعلام کرد که اگر این کار را نکنند تمامی مؤسسات بین المللی را فراخوانده تا آنها صهیونیستها را مجبور به بازگرداندن سنگ کنند.

شیخ محمد حسین مفتی اعظم قدس و سرزمین فلسطین نیز اقدام صهیونیستها را محکوم کرد و گفت: رژیم اشغالگر تلاش می کند تاریخ فلسطین را تغییر داده، تاریخی وهمی و غیر واقعی در اراضی فلسطین بسازد.