افزایش 19 هزار بشکه ای تولید نفت در حوزه مارون

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: علاوه بر افزایش تولید نفت به میزان یاد شده با تعمیر چاه ها و حفاری چاه های تعمیری، توان تولید نفت در حوزه عملیاتی مارون روزانه 14 هزار بشکه افزایش یافت.

علی محمد جوادی چاه های نفتی و گازی موجود در حوزه عملیاتی مارون را 233 حلقه اعلام و درباره مهمترین پروژه های انجام شده در حوزه عملیاتی این شرکت تصریح کرد: تزریق پساب، حفاری و تکمیل و راه اندازی 6 حلقه چاه تزریق پساب به منظور حفظ محیط زیست و تزریق روزانه 33 هزار و 500 بشکه پساب که بیش از 96 درصد تولید پساب را در برمی گیرد نیز از جمله پروژه های مهم اجرا شده از سوی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در سالهای اخیر بوده است.

وی افزود: همچنین انجام اصلاحیه در کارخانه گاز و گاز مایع 400 در سال 1384 که موجب جلوگیری از سوزانده شدن روزانه هشت میلیون فوت مکعب گاز خشک شد و راه اندازی خط لوله 16 اینچ گاز ارسالی کوپال به تاسیسات مارون یک که از سوزانده شدن روزانه پنج میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری کرد، از دیگر پروژه های مهم این شرکت بوده که اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون برداشت گاز از مخزن خامی با حفر و راه اندازی چهار حلقه چاه گازی به مقدار روزانه 90 میلیون فوت مکعب را دیگر پروژه های مهم اجرا شده این شرکت برشمرد و ادامه داد: راه اندازی واحد تراکم گازهای ترش مارون 3 (آماک) موجب جلوگیری از سوزانده شدن روزانه 17 میلیون فوت مکعب گاز در مناطق نفت خیز جنوب شده است.

جوادی تصریح کرد: شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون دارای 28 واحد صنعتی مرتبط با تولید و فرآورش نفت و گاز و تزریق گاز است و روزانه حدود 600 هزاربشکه نفت خام، 15 هزاربشکه مایعات گازی، 20 هزار بشکه گاز مایع و بیش از 570 میلیون فوت مکعب گاز تولید می کند که بخش عمده گازهای تولیدی به وسیله واحدهای تقویت فشار گاز و گازمایع دریافت و پس از فرآورش به صورت گازخشک و گازمایع به واحدهای پایین دستی ارسال می شود.