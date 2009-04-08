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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۹:۳۴

در پنجاه‌وپنجمین سفراستانی؛

رئیس جمهور وارد اصفهان شد

رئیس جمهور وارد اصفهان شد

رئیس جمهور در ادامه سفر های استانی خود دقایقی پیش وارد فرودگاه اصفهان شد و مورد استقبال امام جمعه ، استاندار و مقامات مسئول این استان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اصفهان ، دکتر محمود احمدی نژاد در پنجاه و پنجمین سفر استانی هیئت دولت قراراست تا ساعتی دیگر در جمع مردم این استان سخنرانی و سپس از چند پروژه عمرانی مصوب دور اول سفرهای استانی  بازدید کند.

احمدی نژاد همچنین در روز اول سفر خود با خانواده شهدا وایثارگران دیدار می کند و درجلسات کارگروههای تخصصی که با حضور وزیران مربوطه و مسئولان استان برگزار می شود حضور می یابد.

وی در دومین روز از سفر خود به استان اصفهان نیز در جمع علما و روحانیون این استان سخنرانی و با مردم نیز به صورت چهره به چهره دیدار و گفتگو خواهد کرد .

شرکت در جلسه استانی هیئت دولت و حضور در جمع خبرنگاران جهت تشریح مصوبات این جلسه از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر به شمار می رود.

دکتر احمدی نژاد همچنین قرار است، درعصر دومین روز سفر خود به این استان در جشن 20 فروردین ماه که به نام روز "ملی هسته ای" نامگذاری شده است شرکت و آخرین دستاوردهای هسته ای ایران را اعلام کند .

کد مطلب 856061

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