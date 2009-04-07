دیدار نمایندگان فتح و حماس در غزه/ حمایت روسیه از تشکیل کشور فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسئولان جنبش های فتح و حماس اعلام کردند که نمایندگان این جنبش ها امروز در غزه با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

این دیدار با هدف فراهم کردن مقدمات دور جدید گفتگوهای ملی فلسطین در اواخر ماه جاری میلادی در قاهره برگزار می شود.

"عبدالله افرنجی" عضو کمیته مرکزی جنبش فتح و "مروان عبدالحمید" مشاور ابومازن در امور توسعه و آبادانی نمایندگان جنبش فتح در این دیدار به شمار می روند.

افرنجی در این رابطه گفت که نمایندگان ابومازن در سفر به غزه علاوه بر جنبش حماس با نمایندگان تمامی گروه های فلسطینی دیدار خواهند کرد.

خبر دیگر اینکه "فوزی برهوم" سخنگوی جنبش حماس اظهار داشت که مسئولان مصری گروه های فلسطینی را به از سرگیری گفتگوهای ملی فلسطین در 26 آوریل (6 اردیبهشت) در قاهره دعوت کرده اند.

خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین) نیز گزارش داد: رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز گذشته با "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار کرد.

مدودف در این دیدار بر حمایت کشورش از روند صلح در خاورمیانه و تلاش برای تشکیل کشور مستقل فلسطین تاکید کرد.

"نبیل ابوعمرو" نماینده فلسطین در اتحادیه عرب نیز اعلام کرد که ابومازن روز پنجشنبه در قاهره با "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر دیدار و درباره اوضاع فلسطین و پایان بخشیدن به اختلافات داخلی با وی رایزنی خواهد کرد.