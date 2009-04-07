گزارش خبرنگار اعزامی مهر از این حواشی به این شرح است:

*روز سه شنبه در نشست خبری رئیس جمهور که با حضور رسانه های مختلف در هتل ریکسوس "آستانه" برگزار شد تعدادی از خبرنگاران حاضر درباره حضور احمدی نژاد در انتخابات و اینکه وی در صورت عدم حضور به چه کسی رای خواهد داد پرسیدند که رئیس جمهور بلافاصله گفت : بنده به کسی رای می دهم که مردم او را بسیار دوست داشته باشند . این سخن کوتاه دکتر احمدی نژاد باعث خرسندی خبرنگاران شد.

* یکی از خبرنگاران درباره جایگاه زن در ایران پرسید که رئیس جمهور گفت: زنان از جایگاه والایی در ایران برخوردار هستند و زن زیباترین جلوه و هدیه خداوند به بشر است به گونه ای که اگر خداوند زن را نمی آفرید زندگی معنا نداشت.

* در روز دوم سفردکتر احمدی نژاد به قزاقستان، پیش از سخنرانی وی در دانشگاه اوراسیای گومیلوف تعداد زیادی از دانشجویان در سالن آمفی تئاتر این دانشگاه منتظر ورود رئیس جمهور بودند و به محض ورود وی دانشجویان با کف زدن به مدت چند دقیقه ابراز احساسات کردند.

* یکی از برنامه های انجام شده در بدو ورود رئیس جمهور کشورمان در دانشگاه اوراسیای آستانه اجرای زنده موسیقی توسط چند تن از هنرمندان این کشور بود. همچنین تابلوهای بزرگی از گبه در سالن ورودی نصب شده بود.

* در ابتدای مراسم رئیس دانشگاه ضمن خوشامدگویی به احمدی نژاد مدرک دکترای افتخاری این دانشگاه و چند کتاب شعر فارسی که به زبان قزاقی ترجمه شده بود را به رئیس جمهور هدیه کرد.

* یکی از اساتید این دانشگاه پس از سخنرانی احمدی نژاد با خواندن شعری شادی خود را از حضور رئیس جمهور ایران اعلام کرد و نظر رئیس جمهور را درباره پایتخت جدید قزاقستان پرسید که احمدی نژاد خطاب به او گفت: شما فارسی را بسیار زیبا صحبت می کنید و پایتخت جدید شما هم بسیار زیبا است.

* در ادامه یکی از دانشجویان درباره موضوع پایان نامه رئیس جمهور کشورمان پرسید و رئیس جمهور در پاسخ به این دانشجو گفت: بنده مهندس راه و ساختمان هستم و موضوع پایان نامه ام نیز حمل و نقل درون شهری است . به گونه ای که در آنجا آموختیم چگونه مردم را سریعتر به مقصدشان برسانیم.

* بناها و ساختمان های آستانه پایتخت جدید قزاقستان که در 10 سال اخیر عنوان پایتخت به خود گرفته است به طرز بسیار جالبی به گونه ای بسیار مرتب و هندسی ساخته شده اما در حواشی این شهر می توان تعداد کمی خانه های قدیمی کوچک و فرسوده را که به زمان قبل از جدا شدن قزاقستان از اتحاد جماهیر شوروی مربوط است، مشاهده کرد.