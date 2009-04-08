اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان مرکزی تعیین شدند

اکبر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: حجت الاسلام محمد تقی عزیزی از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان به عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان انتخاب شد.

وی عنوان کرد: همچنین حجت الاسلام رضا نورالهی به عنوان قائم مقام، حجت الاسلام محمد علی آذریان به عنوان سخنگو، محمد علی صالحی و سید باقر تقوی به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات این استان معرفی شدند.

نوروزی گفت: اعضای هیئتهای نظارت بر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستانها نیز توسط هیئت استانی به مرکز معرفی و احکام آنها از سوی هیئت مرکزی نظارت صادر و ابلاغ شده است.

وی مهمترین وظیفه اعضای این هیئتها را نظارت بر صحت جریان برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در استان عنوان و عنوان کرد: همچنین احکام هیئتهای نظارت بر انتخابات در بخشهای مختلف استان نیز از سوی هیئت نظارت استان صادر شده است.