  1. استانها
  2. مرکزی
۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۷:۱۵

اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان مرکزی تعیین شدند

اراک - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت نظارت بر انتخابات استان مرکزی گفت: اعضای هیئت نظارت بر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در این استان انتخاب و معرفی شدند.

اکبر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: حجت الاسلام محمد تقی عزیزی از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان به عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان انتخاب شد.

وی عنوان کرد: همچنین حجت الاسلام رضا نورالهی به عنوان قائم مقام، حجت الاسلام محمد علی آذریان به عنوان سخنگو، محمد علی صالحی و سید باقر تقوی به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات این استان معرفی شدند.

نوروزی گفت: اعضای هیئتهای نظارت بر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستانها نیز توسط هیئت استانی به مرکز معرفی و احکام آنها از سوی هیئت مرکزی نظارت صادر و ابلاغ شده است.

وی مهمترین وظیفه اعضای این هیئتها را نظارت بر صحت جریان برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در استان عنوان و عنوان کرد: همچنین احکام هیئتهای نظارت بر انتخابات در بخشهای مختلف استان نیز از سوی هیئت نظارت استان صادر شده است.

 

کد مطلب 856069

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها