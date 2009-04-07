به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، این جشنواره، ویژه سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است و فراخوان آن از اول بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و تا دوازدهم فرورین سال جاری ادامه داشته است.

محورهای جشنواره ادبی یادشده شامل ریشه های انقلاب، رویش و شکوفایی انقلاب و آسیب شناسی انقلاب می شود و به نفر اول آن یک سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر و تندیس جایزه ادبی افرا اعطا می شود.

جایزه نفر دوم و سوم نیز علاوه بر لوح و تندیس مربوطه به ترتیب یک نیم سکه و یک ربع سکه خواهد بود و جایزه ویژه نیز به اثری اعطا می شود که شرایط نو و ویژه داشته باشد.

تاکنون بیش از 200 اثر به جشنواره رسیده و مرحله اول داوریها به پایان رسیده است که محمدرضا گودرزی، بلقیس سلیمانی و یوسف علیخانی در بخش داوری فعالیت می کنند.

مدیر ارشاد کرج، حوزه هنری استان تهران مرکز کرج، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج و انجمن نویسندگان کرج (کاوک)، بانیان جشنواره جایزه ادبی افرا هستند و شرایط شرکت در جشنواره، ارائه داستانهای 313 کلمه ای است.

افرا مخفف امام، فضیلت، رستگاری و انسان است.