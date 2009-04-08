صدور پروانه ساختمان در گلستان 40 درصد کاهش یافت

امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این مدت حدود یک میلیون و 400 هزار مترمربع پروانه ساخت مسکن در استان صادر شد که حدود 600 هزار متر مربع مربوط به مرکز استان بوده است و در این زمینه 700 پرونده برای صدور پروانه ساختمانی تشکیل شد که نسبت به سال گذشته کاهش دارد.

وی خاطرنشان کرد: رکود بازار مسکن، متوقف شدن پرداخت تسهیلات از جمله دلایی است که موجب رکود ساخت و ساز و کاهش صدور پروانه مسکن در استان شده است.

رئیس نظام مهندسی ساختمان گلستان بیان داشت: اجرای قانون نظام مهندسی مسکن در شهرهای مختلف، طرحی ساختمانها و اجرای آن توسط مهندسی باصلاحیت از جمله کارهای دست اقدام این سازمان است.

وی عنوان کرد: همچنین طرحهای سازه و معماری و نظارت بر آن نیز برعهده این سازمان بوده و باید رعایت شود و شرط بالندگی و ارتقای کیفیت هر حرفه، رقابتی بودن است و ظرفیت یک کارکرد پیشینه کردن کمیتها است.

وی یادآورشد: ایجاد عدالت شغلی و عدالت توزیعی از دیگر اهداف مقوله ظرفیت در نظام مهندسی است که موجب می شود کار عادلانه بین مهندسان توزیع شود.

مصباح، تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان را دو هزار و 500 نفر اعلام کرد.

