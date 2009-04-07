سه بازیگر فیلم جدید لوکاس مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد تا پیش از این حضور بازیگرانی چون نیت پارکر، دیوید اویلووو، تریستان وایلدز، متد من، لی ترجسن، نه - یو، الایجا کلی و ... در این پروژه قطعی شده است.

"دُم‌های سرخ" را آنتونی همینگوی کارگردانی می‌کند و لوکاس از طریق کمپانی تولید فیلم لوکاس‌فیلم به عنوان مدیر تولید با این پروژه همکاری دارد. فیلمبرداری به زودی در اروپا آغاز می‌شود.

فیلمنامه را جان ریدلی نوشته و درباره خلبانان جوانی است که با غلبه بر موانع نژادی در ارتش آمریکا یگان "هوانوردان تسکیگی" را شکل دادند و در جنگ جهانی دوم به عنوان اولین آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار تاریخ ارتش مشغول کار شدند و بمب‌افکن‌ها را اسکورت می‌کردند.

عنوان فیلم اشاره به رنگ دم هواپیماهای جنگی گروه دارد که به خدمه بمب‌افکن‌ها اجازه می‌داد متوجه اسکورت خود توسط هوانوردان تسکیگی باشند.

لوکاس درباره این فیلم گفت: بیش از 20 سال است روی پروژه "دُم‌های سرخ" کار می‌کنم و بالاخره فرصتی پیش آمد تا توانایی‌های خلبانان تسکیگی را به تصویر بکشیم.

فیلمساز 65 ساله پارسال فیلم "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" به کارگردانی استیون اسپیلبرگ را روی پرده داشت که تهیه‌کننده اجرایی آن بوده است. او سازنده دو سه‌گانه "جنگ‌های ستاره‌ای" است.