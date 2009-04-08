سهمیه قطار حرم تا حرم به استان سمنان اختصاص یافت

غلامرضا میلانلو در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: مردم استان سمنان می توانند از طریق ایستگاه های راه آهن شاهرود و سمنان از قطار قم - مشهد استفاده کنند.

وی اظهار داشت: هم اکنون 20 صندلی از مجموع 380 صندلی این قطار برای استفاده مردم استان سمنان در نظر گرفته شده است که در صورت استقبال و نیاز این سهمیه افزایش خواهد یافت.

میلانلو با بیان اینکه این قطار از نوع ترن ساعت با سرعت 160 کیلیومتر در ساعت است افزود: این قطار هر روز ساعت 6 و 30 دقیقه از قم حرکت و ساعت 10 و 15 دقیقه به سمنان و 12 به شاهرود وارد می شود و همچنین ساعت 11 و 30 دقیقه از ایستگاه شاهرود و ساعت 13 از ایستگاه سمنان به سمت قم حرکت می کند.

بهای بلیت این قطار از شاهرود به قم و بالعکس 107 هزار و 500 ریال و از سمنان به قم و بالعکس 82 هزار و 500 ریال است.