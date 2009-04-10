هیچ قانونی درباره زباله های الکترونیک تدوین نشده است

مدیرکل دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنایع با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه دولت هیچ طرح و برنامه ای برای جمع آوری و ساماندهی زباله های الکترونیک در کشور ندارد. این در حالی است که مجلس هم هنوز طرح و قانون مشخصی برای حل این معضل در دست ندارد و حتی هیچ آماری نسبت به تولید و واردات وسایل تولید کننده زباله در کشور در دسترس نیست.

مهندس لیاعی با اشاره به اینکه قانون هیچ کس را موظف به انجام فعالیت در این زمینه نکرده تاکید کرد: تلاش ما و سازمانهای مرتبط در این زمینه تنها نوعی احساس تکلیف است و همه منتظر هستند یکی پیش قدم شود تا کار را در دست بگیرند و چون هنوز هیچ کسی مکلف به انجام فعالیت مستقیم در مورد زباله های الکترونیک نشده برنامه منظم و منسجمی در این زمینه وجود ندارد و فعالیتها کند پیش می رود.

قانون هیچ کس را موظف به انجام فعالیت در این زمینه نکرده و برنامه منظم و منسجمی در این زمینه وجود ندارد و فعالیت ها کند پیش می رود

مدیرکل دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنایع

این مسئول راهکار حل بحران زباله های الکترونیک را میدان دادن به بخش خصوصی ارزیابی کرد و گفت: دولت طبق قانون اصل 44 نباید در این زمینه سرمایه گذاری کند و باید بخش خصوصی را وارد میدان کرد. چرا که معتقدیم این بخش به لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه و پر درآمد هست و بحث زیست محیطی جدی را دنبال می کند. با این حال تنها یک شرکت ژاپنی برای راه اندازی سامانه بازیافت زباله های الکترونیکی اعلام آمادگی کرد که در همان مراحل اولیه متوقف ماند.

مهندس لیاعی با دعوت از بخش خصوصی تاکید کرد: با سازمان محیط زیست هماهنگیهایی انجام شده اما چون دولت و مجلس کسی را برای پیگیری این موضوع موظف نکرده اند، کارها لنگ مانده و پیش نمی رود و ما پیشنهاد دادیم سمیناری در این زمینه برگزار شود تا بتوانیم به راهکارهایی برای مقابله با این معضل دست یابیم ولی این سمینار نیز برگزار نشده است.

مدیرکل دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنایع اولویت مجموعه خود را بحث آموزش و فرهنگ عنوان کرد و اظهار داشت: جامعه نیاز به فرهنگسازی دارد و ما برنامه های آموزشی تدارک دیده ایم تا بتوانیم جامعه را برای مقابله با این معضل آگاه کنیم و این کار البته بیشتر نوعی پیش دستی برای مبارزه با آلودگی های الکترونیک است.

پیش از این حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در نامه ای از فاطمه واعظ جوادی خواسته است تا با بررسی روشهای مشابه در سایر کشورها از بروز مشکلات زیست محیطی مربوط به امحاء حدود 4 میلیون قطعه ابزار الکترونیک جلوگیری کند، با این حال هنوز هیچ اقدامی انجام نشده و قانونی حتی تدوین نشده است.