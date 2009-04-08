طرح خود ارزیابی هیئتهای مذهبی صحنه اجرا می شود

قباد رده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: هدف از تدوین و اجرای این طرح آشنایی هر چه بیشتر مسئولان هیئتهای‌ مذهبی با نحوه مدیریت صحیح مراسم ملی و مذهبی، نحوه جذب مردم و در نهایت شناخت نقاط قوت و ضعف برنامه‌های مختلف توسط هیئتهای‌ مذهبی است.

وی افزود: همچنین در این طرح سعی داریم تا با نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و بررسی مراسم ملی و مذهبی در میان مسئولان هیئتهای ‌مذهبی، شاهد ‌آشنایی و تسلط هرچه بیشتر مسئولان هیئتها‌ مذهبی به اصول صحیح هیئت‌داری و اجرای مراسم باشیم.

رده با اشاره به تعدد هیئتهای‌ مذهبی در مناطق شهری وروستایی، اجرای این طرح را گام مهمی در راستای ترویج مفاهیم اصیل‌ دینی و فرهنگی توصیف کرد.

وی مدیریت و اجرای عملی مراسم مختلف توسط هیئتهای ‌مذهبی را از آثار مهم این طرح نامید و یادآور شد: بر طبق منویات مقام‌معظم‌ رهبری سازمان تبلیغات اسلامی باید فقط نقش نظارتی و حمایتی را برعهده داشته باشد.

رده تصریح کرد: اساس و پایه حرکت مردم مسلمان ایران در طول تاریخ،دینی و فرهنگی بوده، بنابراین همچنان باید در میان مردم جاری باشد که لازمه این امر، سپردن اختیارات مدیریتی و اجرایی این حوزه به آنان است.

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صحنه خاطر نشان کرد: این طرح هم اکنون در مرحله مطالعه و تدوین نهایی قرارداشته و به‌ زودی طی جلسه‌ای با مسئولان هیئتهای ‌مذهبی، جزئیات آن اعلام خواهد شد.

شهرستان صحنه با جمعیتی بالغ بر 70 هزارنفر، دارای بیش از 140 هیئت ‌مذهبی در مناطق شهری و روستایی است.