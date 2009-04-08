حوادث و سوانح مهمترین عامل مرگ و میر مردم جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر مسعود ملکی شامگاه گذشته در مراسم گرامیداشت روز جهانی بهداشت افزود: متاسفانه کسانی که در حوادث گرفتار می شوند از میانگین کمی برخوردارند که مهمترین علل در بحث سالهای از دست رفته عمر انسان در کشورمان بحث حوادث و سوانح است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: در سال 2008 بحران طبیعی باعث مرگ 240 هزار نفر شد که بحرانهای طبیعی در سال 2008 حدود 181 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت.

ملکی تصریح کرد: 90 درصد مرگ و میرها در اثر تصادفات و آتش سوزی رخ داده است.

وی در ادامه سخنان خود به زلزله شهر بم اشاره کرد و گفت: در سال 2004 تقریبا تمامی تسهیلات سلامت شهر بم در اثر زلزله آسیب دید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اذعان داشت: همه باید دست در دست هم دهند تا شهرها و مراکز به کمک نظام سلامت بیایند.

ملکی با بیان اینکه برای حفاظت در مقابل حوادث باید چاره اندیشی کرد، گفت: اگر رانندگان در هنگام رانندگی قوانین را رعایت کنند و جاده ها هم ایمن باشند از صدمات کاسته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بیمارستان هایی که در سالهای اخیر در کشورمان ساخته شده اند از نظر بین المللی از وضعیت مطلوب تری برخوردارند.