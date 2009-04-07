استعمار و نظام سلطه جدی ترین تهدید برای سلامت بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس صادق محصولی در مراسم روز جهانی بهداشت که صبح امروز در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، افزود: از جمله شاخص های سلامت اجتماعی ایجاد فرصت زندگی ، محیط زیست سلام، غذای سالم ، عدالت اجتماعی ، فرهنگی ، روحی و ...است .

وی گفت: وزارت کشور به لحاظ گستردگی از جنبه های مختلف با موضوع سلامت سرو کار دارد، موضوعاتی از جمله اجتماعی ، امنیتی و مدیریت بحران شهری مسائلی است که وزارت کشور متولی بخش عظیم آن است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه توجه به سلامت اجتماعی در برنامه چهارم توسعه بسیار مورد توجه قرار گرفته است ، افزود: در این برنامه توجه به بحث تقویت نهاد خانواده ، کاهش اعتیاد و اهمیت دادن به مسائل جوانان و بانوان از مسائل مهم است.

محصولی خاطرنشان کرد: از اقدامات دیگر وزارت کشور تلاش در طرح تدوین سیاست های اجتماعی ، ارتقای سرمایه اجتماعی و بهره برداری از آن ، آموزش و مهارت های زندگی و همچنین کنترل و کاهش اعتیاد است.

وی تصریح کرد: سلامت از نگاه مدیریت شهری توجه به تامین سلامت و برخورداری شهروندان از حقوقشان است. هدف کلی مدیریت شهری توجه به سه مسئله شهروند سالم، محله سالم و شهر سالم است.

وزیر کشورگفت: انجام اقدامات سالم توسط مسئولان باعث ارتقاء بهداشت جامعه خواهد شد.

محصولی در رابطه با سلامت مدیریت شهری خاطرنشان کرد: بهینه سازی بازیافت مواد زائد ، معاینه فنی خودرو ، بهینه سازی حمل و نقل زباله ها ، مناسب سازی شهر با در نظر گرفتن شرایط معلولین ، اجرای طرح توجه به دوچرخه سواری ،محیط زیست سالم و رعایت حقوق شهروندی و ... از دیگر اقدامات وزارت کشور بوده است.