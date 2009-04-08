سالانه 250 هزار نفر به دلیل حوادث طبیعی کشته می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد جواد زاهدی ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز گرامیداشت هفته بهداشت در دبستان شهدای فرهنگیان کرمان اظهار داشت: طبق آمار در سال گذشته به دلیل بروز حوادث مختلف 250 هزار نفر جان خود را از دست داده اند که عملا بار اقتصادی و روانی فراوانی را به جامعه بشری وارد کرده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه در اغلب حوادث به دلیل محکم نبودن سازه های بهداشتی مراکز درمانی نیز از بین می روند و عملا خدمت رسانی به مردم با مشکل روبرو می شود.

زاهدی افزود: در این میان بیشتر آسیب ها را کشور هایی متحمل می شوند که در ساخت و ساز دقت لازم را ندارند و عملا سازه های بهداشتی آنها و همچنین نیروی انسانی متخصص نیز با تهدید مواجه می شوند.

وی با اشاره به نقش حوادث ترافیکی در بالا بودن تلفات انسانی گفت: در سال گذشته حدود نیم میلیون نفر در جهان به دلیل سوانح رانندگی فوت کرده اند در حالیکه می توان با رعایت برخی مقررات و فاکتورها در کاهش این تلفات نقش مهمی داشته باشیم که در این زمینه باید فرهنگ سازی شود.

زاهدی گفت: یکی از مهمترین مباحث در بحث بهداشت آموزش اصول بهداشتی از سنین پایین در جامعه است و در واقع اگر بخواهیم انسانهای سالمی داشته باشیم باید از دوران کودکی مباحث مربوط به سلامت و تغذیه را در جامعه تبیین نماییم و با توجه به اینکه در حال حاضر اکثر کودکان تحت پوشش آموزش و پرورش قرار دارند در همین زمینه همکاری خوبی بین آموزش و پرورش و بخش بهداشت در حال انجام است.

رئیس آموزش و پرورش کرمان نیز در ادامه این مراسم گفت: آموزش و پرورش در سال جاری شعار یاددهی و یادگیری را سرلوحه کار خود قرار داده است و یکی از اهداف مهم این سازمان کیفیت بخشی کار آموزش است که در این امر عوامل بسیاری نقش دارند.

احمد فتحی افزود: یکی از مباحث مهم در آموزش و پرورش آگاهی بخشی و در نهایت افزایش سطح بهداشت جامعه است که سعی می شود با اقدامات انجام شده فرهنگ بهداشت را در جامعه افزایش دهیم.

وی افزود: در سالهای اخیر نیز بحث ایمن سازی و نوسازی مدارس در دستور کار قرار گرفته است.