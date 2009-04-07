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۱۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۳:۱۰

"راهنمای فهم فلسفه" منتشر شد

کتاب "راهنمای فهم فلسفه: فهم مفاهیم بنیادین بزرگترین متفکران" تألیف کنت شولر از سوی انتشارات مدیا آدامز منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب پاره‌ای از پرسشهای مهم اما متفرق را در بر می‌گیرد. از ماهیت مرگ و زندگی پس از این جهان تا خودکشی و شیوه‌های عمل کردن و اخلاقهای کاربردی و حرفه‌ای.

نویسنده سعی دارد فلسفه را نه با پاره‌ای از آموزه‌های مرده که با پرسشهایی زنده و به‌روز در نظر بگیرد. به نظر وی فلسفه رویکردی است که بسیار به حل مسئله و مسائل زندگی مدد و کمک می‌رساند.

در این اثر آرای متفکرانی چون سقراط و افلاطون و ارسطو، آگوستین و توماس و همچنین نظرات و رویکردهای میل و لاک و نیچه و سارتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

کد مطلب 856219

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