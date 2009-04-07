"راهنمای فهم فلسفه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب پاره‌ای از پرسشهای مهم اما متفرق را در بر می‌گیرد. از ماهیت مرگ و زندگی پس از این جهان تا خودکشی و شیوه‌های عمل کردن و اخلاقهای کاربردی و حرفه‌ای.

نویسنده سعی دارد فلسفه را نه با پاره‌ای از آموزه‌های مرده که با پرسشهایی زنده و به‌روز در نظر بگیرد. به نظر وی فلسفه رویکردی است که بسیار به حل مسئله و مسائل زندگی مدد و کمک می‌رساند.

در این اثر آرای متفکرانی چون سقراط و افلاطون و ارسطو، آگوستین و توماس و همچنین نظرات و رویکردهای میل و لاک و نیچه و سارتر مورد توجه قرار می‌گیرند.