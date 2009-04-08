مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر 6 ایستگاه سنجش آلودگی صدا در تهران فعال است و با ورود این 12 ایستگاه که در حاشیه بزرگراهها نصب می شود تعداد آنها به 18 ایستگاه می رسد.

آلاینده های آلی ماندگار علاوه بر ماندگاری در اتمسفر، قابلیت انتقال در هوا و جذب در آب و مواد خوراکی دارد در نتیجه تجمع این آلاینده ها در بدن، انسان را در معرض ابتلا به سرطان قرار می دهد. با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون استکهلم است و بر اساس این کنوانسیون باید تا سال 2025 و 2028 کل آلاینده های آلی ماندگار موجود در هوای تهران از بین رفته و هوا عاری از این نوع آلاینده ها باشد.

دکتر یوسف رشیدی به پروژه سنجش آلاینده های آلی ماندگار اشاره کرد و گفت: با اجرای سنجش آلاینده های آلی ماندگار که در تابستان انجام می شود، میزان این آلاینده ها در پایتخت مشخص شده و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می تواند این داده ها را در اختیار ارگانهای مسئول قرار دهد تا برنامه ریزیهای لازم برای مبارزه با این آلودگیها صورت پذیرد.

در حال حاضر 22 تابلوی ایستگاه های سنجش آلودگی هوای تهران به جز دو تابلوی ایستگاه توحید همگی تک رنگ هستند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به تغییر تابلوهای تک رنگ ایستگاه های سنجش هوا اشاره کرد و افزود: تابلوی پنج ایستگاه سنجش آلودگی هوا در تهران سال 88 تغییر یافته و به صورت رنگی اطلاعات وضعیت آلودگی و پیش بینی هوا و صدا در آن درج می شود.

رشیدی ادامه داد: قرار بود به روز شدن تابلوها دو ساله انجام شود اما با توجه به محدودیتهای بودجه ای و بودجه 5 میلیارد تومانی امسال، این کار در زمان پیش بینی شده امکان پذیر نیست. البته بودجه امسال نسبت به سال گذشته 15 تا 20 درصد رشد داشته است.