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۲۱ فروردین ۱۳۸۸، ۱۰:۲۸

آگاهی بهداشتی/

کره مفیدتر از مارگارین است

کره مفیدتر از مارگارین است

تحقیقات نشان داده با وجود اینکه چربی کره عموماً حیوانی و چربی مارگارین گیاهی است مصرف مارگارین لزوماً بهتر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی فودکانسیومر میزان کالری کره و مارگارین با هم برابر است اما مضرات مارگارین به مراتب بیشتر است.

محققان دانشگاه هاروارد اعلام کرده اند مصرف مارگارین احتمال بروز بیماریهای قلبی را در زنان تا 53 درصد افزایش می دهد. در صورتی که چنین نتایجی در مورد کره بدست نیامده است.

کره نه تنها دارای مواد مغذی بسیاری است بلکه جذب بسیاری از مواد مفید را هم در بدن افزایش می دهد.

مصرف مارگارین موجب افزایش سریع چربی خون به ویژه کلسترول بد می شود و همین امر قدرت ایمنی بدن و هم چنین تاثیر انسولین را در بدن کاهش می دهد و تاثیر و کیفیت خاص شیر مادر را کاهش می دهد  .

از نظر ساختاری فقط یک مولکول هیدروژن با پلاستیک تفاوت دارد و با افزایش این مولکول ساختار آن از پلاستیک متمایز می گردد و اخیراً مشخص شده احتمال ابتلا به سرطان را در افراد 5 برابر افزایش می دهد.

کد مطلب 856233

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