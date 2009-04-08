تنها 30 درصد حفظ سلامت جامعه بر عهده وزارت بهداشت است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد علیزاده امروز در جمع دانش آموزان دبیرستان دخترانه سمیه ارومیه افزود: 70 درصد کار در ابعاد انسانی، فیزیکی و اجتماعی خارج از حوزه وزارت بهداشت است که این امر اهمیت همکاریهای بین بخشی برای تامین سلامت جامعه را نشان می‌دهد.

وی با انتقاد از عدم حضور فعال مربیان بهداشت در مدارس استان بیان داشت: متاسفانه مربیان بهداشتی از سوی دانشگاه علوم پزشکی در مدارس فعال نیستند و به رغم ضرورت حفظ سلامت نسل جوان همکاری چندانی در این زمینه وجود ندارد.

علیزاده خاطرنشان کرد: سال گذشته در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه به ویژه در مدارس 160 کتابخانه با کتابهای دارویی مجهز شد که امسال نیز این اقدام در دستور کار این نهاد قرار دارد.

وی همچنین با تاکید بر ایمن‌سازی واحدهای ارائه خدمات در حوادث و بلایا بیان داشت: با توجه به شعار امسال هفته سلامت باید در مقابل حوادث طبیعی و غیرطبیعی حفاظت از مراکز بهداشتی درمانی باید مدنظر قرار گیرد.

وی ره‌اندازی کاروان‌های سلامت در سطح خیابان‌های استان، تسهیل در عیادت‌کنندگان از بیماران، صبحانه با دانش‌آموزان و افتتاح پروژه‌های عمرانی را از جمله برنامه های بزرگداشت هفته سلامت در استان ذکر کرد.