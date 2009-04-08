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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۴۴

توسعه پرتابل مساجد در کرمان با جدیت پیگیری می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با اشاره به راه اندازی 20 وب سایت در مساجد استان گفت: در راستای تجهیز مساجد به فن آوری روز توسعه پرتابل مساجد در سال جاری به طور جدی پیگیری می شود.

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یکی از اقداماتی که باید در راستای گسترش فرهنگ و مذهب در جامعه و مبارزه با تهاجم فرهنگی انجام شود توسعه و تجهیز مساجد و مراکز مذهبی به تکنولوژی روز دنیا است که در همین راستا طرح پرتابل مساجد در کرمان آغاز شده است و درحال حاضر وب سایت در 20 مسجد راه اندازی شده است و 150 مسجد نیز تحت حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان قرار گرفته اند.

وی عنوان کرد: این طرح در سال جاری با جدیت پیگیری خواهد شد و در این زمینه ائمه جمعه و هیئت امناء مساجد باید همت کنند.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به اجرای طرح مسجد محوری در استان خاطر نشان کرد: تاکنون 10 مسجد در این طرح مورد حمایت قرار گرفته اند و 300 میلیون ریال هزینه شده است که این بودجه در سال جاری افزایش خواهد یافت.


 

کد مطلب 856240

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