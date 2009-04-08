توسعه پرتابل مساجد در کرمان با جدیت پیگیری می شود

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یکی از اقداماتی که باید در راستای گسترش فرهنگ و مذهب در جامعه و مبارزه با تهاجم فرهنگی انجام شود توسعه و تجهیز مساجد و مراکز مذهبی به تکنولوژی روز دنیا است که در همین راستا طرح پرتابل مساجد در کرمان آغاز شده است و درحال حاضر وب سایت در 20 مسجد راه اندازی شده است و 150 مسجد نیز تحت حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان قرار گرفته اند.

وی عنوان کرد: این طرح در سال جاری با جدیت پیگیری خواهد شد و در این زمینه ائمه جمعه و هیئت امناء مساجد باید همت کنند.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به اجرای طرح مسجد محوری در استان خاطر نشان کرد: تاکنون 10 مسجد در این طرح مورد حمایت قرار گرفته اند و 300 میلیون ریال هزینه شده است که این بودجه در سال جاری افزایش خواهد یافت.



