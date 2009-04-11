به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بی.بی.سی نیوز محققان اعلام کرده اند به ازای هر 5 درجه افزایش دمای هوا 5/7 درصد بر احتمال حملات میگرنی افزوده می شود.

بنابر همین گزارش حتی افرادی که مبتلا به میگرن نیستند نیز چنانچه مدتی در هوای گرم باشند ممکن است دچار سردرد شوند.



محققان برروی 7000 بیمار مبتلا به انواع سردرد بررسی کرده اند و مطالب فوق را مورد تایید قرار دادند.

بررسیهای تکمیلی نشان داده وضعیت هوا تاثیر قابل ملاحظه ای بر سردرد بیماران دارد و علاوه بر شدت دما شدت فشار هوا نیز می تواند در این زمینه تاثیر گذار باشد.

برخی از محققان معتقدند گرما و فشار بالای هوا عوامل محیطی دیگر مانند تاثیر استرس بر بدن را نیز تقویت کرده و موجب سردرد و بروز حملات میگرنی می شوند .

به همین دلیل چنانچه هوا به مدت چند روز طوفانی و ابری باشد احتمال بروز سردرد و یا حملات میگرنی افزایش می یابد.

این بدان معناست که صرفاً به دلیل قرار گرفتن در هوای گرم نمی توان انتظار داشت که تمام افراد مبتلا به سردرد شوند فقط احتمال تاثیر مولفه های مشخص تشدید می شود.