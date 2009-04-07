علی ادیانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: تاکید بر تدوین اساسنامه وزارت نفت و شرکت های ملی و گاز و پتروشیمی قریب 20 سال است که هر سال در بودجه سالانه قید می شود اما متاسفانه هنوز از ناحیه وزارت نفت و دولت تقدیم مجلس نشده است.

وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون انرژی مجلس موکدا پیگیر تدوین اساسنامه هستند تصریح کرد: این کمیسیون برای تدوین قانون نفت و گاز نیز جلساتی را با کارشناسان ذیربط برگزار کرده است .

ادیانی ابراز امیدواری کرد به زودی این بررسی ها به نتیجه برسد و موضوع در قالب طرح به مجلس تقدیم شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد: تصور می کنم در فصل بهار بخشی از کار انجام شود زیرا ما مجموعه ای را در نظر گرفته ایم و قانون نفت و گاز، قانون وزارت نفت و تدوین اساسنامه شرکت های ملی گاز، نفت و پتروشیمی در این مجموعه لحاظ شده است.

وی گفت : پیش نویس این قانون با کمک مرکز پژوهش های مجلس در حال آماده سازی نهایی است و اگر به تایید مجموعه کارشناسان ذیربط برسد و اشکالات آن برطرف شود از سوی کمیسیون انرژی و در قالب طرح تقدیم مجلس می شود.

ادیانی تصریح کرد : این وظیفه اولیه دولت بود ، ما در بودجه 88 هم دولت را مکلف کردیم اساسنامه 3 شرکت را تقدیم کند البته دولت و وزارت نفت کارهایی انجام دادند و پیش نویس تهیه شده در خصوص اساسنامه شرکت ملی نفت و گاز و پتروشیمی را به کمیسیون انرژی تحویل دادند که ما در مجموع نظرات و پیش نویس ها را در قالب طرح به صحن می آوریم.