دین را نباید عامل وقوع جنگها دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، حجت الاسلام سید محمد خاتمی رئیس مؤسسه بین المللی گفتگو فرهنگها و تمدنها در دومین همایش گروه ائتلاف تمدنها که از دیروز دوشنبه 17 فروردین در استانبول، ترکیه آغاز شده در مقاله ای با عنوان "تسهیل گفتگو و تقویت همکاری: پیوند سیاستهای نو با ابتکار عمل" گفت: جنگها براساس منافع اقتصادی و سیاسی شکل می گیرند.

وی افزود: دین برای زندگی، فرهنگ و توسعه از اهمیت برخوردار است و نمی تون آن را علت جنگها دانست.

قاسم توکایف رئیس سنای قزاقستان به عنوان رئیس هیئت قزاق در این همایش در جلسه ای که به توسعه گفتگو و تقویت همکاری از سهم مشترک در نو آوری های سیاسی و ابتکارات دولتها اختصاص داشت سخنرانی کرد.

وی بر اهمیت گفتگو بین فرهنگی و بین دینی بر مبارزه با چالشهای جهانی زمان ما تأکید کرد و گفت: در نظر داریم کنگره ای از رهبران ادیان در قزاقستان تشکیل و از سیاستمداران دعوت کنیم در همایشی که قراراست در آستانه برگزار شود حضور یابند چرا که گفتگوی دینی بدون سیاست مؤثر نخواهد بود.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، خوزه لوئیس رادریگرز زاپاترو رئیس جمهور اسپانیا، طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و جورج سامپایو رئیس جمهور سابق پرتغال و نماینده عالی رتبه ائتلاف تمدنهای سازمان ملل متحد در میان برخی از شرکت‌کنندگان این همایش هستند که با حضور بیش از 50 وزیر تشکیل شد.

این همایش به دنبال همایش موفقیت‌آمیز ماه ژانویه 2008 در مادرید اسپانیا برگزار شده است.